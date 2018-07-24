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10 сумок на плечо для тех, кому не нравится Dior Saddle Bag
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10 сумок на плечо для тех, кому не нравится Dior Saddle Bag 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Помимо звания хита у обновленной модели Dior Saddle Bag множество других достоинств: она вмещает необходимый минимум в виде кошелька, ключей и телефона, доступна в коже базовых цветов, дениме, пэчворк-технике и даже полностью в вышивке. К сожалению, не смотря на это, легендарная сумка-седло Джона Гальяно по душе не всем. Если вы относите себя к независимому от трендов лагерю, в нашей подборке точно найдется идеальная модель на каждый день, которая никогда не выйдет из моды. У Chloe всегда будет вместительная сумка мечты идеального оттенка, а у Balenciaga — переосмысленная на новый лад классика. Ну, а Gucci — признанные мастера создавать аксессуары, от которых модный мир из сезона в сезон сходит с ума.
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