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Gucci стали самым популярным брендом второго квартала
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Gucci стали самым популярным брендом второго квартала 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Онлайн-платформа Lyst опубликовала рейтинг самых популярных брендов за апрель-июнь 2018-го года. Возглавляют список Gucci, затем следуют Off-White, Balenciaga и Givenchy. В рейтинге оказались сразу пять итальянских брендов — помимо Gucci это Dolce & Gabbana, Versace, Fendi и Prada. Versace втором квартале поднялись с 21-ой позиции на 5-ую, а Vetements опустились с 3-его места на 6-е. Рейтинг основан на количестве запросов в Google, онлайн-покупок и сохранений товаров.
В рейтинге Lyst за первый квартал 2018-го года лидировали Balenciaga.
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