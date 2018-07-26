Gucci стали самым популярным брендом второго квартала

Онлайн-платформа Lyst опубликовала рейтинг самых популярных брендов за апрель-июнь 2018-го года. Возглавляют список Gucci, затем следуют Off-White, Balenciaga и Givenchy. В рейтинге оказались сразу пять итальянских брендов — помимо Gucci это Dolce & Gabbana, Versace, Fendi и Prada. Versace втором квартале поднялись с 21-ой позиции на 5-ую, а Vetements опустились с 3-его места на 6-е. Рейтинг основан на количестве запросов в Google , онлайн-покупок и сохранений товаров.

В рейтинге Lyst за первый квартал 2018-го года лидировали Balenciaga.