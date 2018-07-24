Хотим такой! Сколько стоит костюм Кендалл Дженнер?

Кендалл Дженнер (22) прилетела в Париж — нам стало известно, что модель участвует в каком-то секретном новом проекте Miu Miu вместе с Гвендолин Кристи (39).

И, конечно, папарацци уже успели сфотографировать звезду на улице. Кендалл была в ярко-красном брючном костюме Marques’ Almeida.

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Купить такой можно эксклюзивно на NET-A-PORTER — брюки стоят 265 евро (19500 руб.), а жакет обойдется в 590 евро (43400 руб.).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hotim-takoj-skolko-stoit-kostyum-kendall-dzhenner/