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Хотим такой! Сколько стоит костюм Кендалл Дженнер?
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Хотим такой! Сколько стоит костюм Кендалл Дженнер? 

Peopletalk 49 минут назад
Фото: Peopletalk
Кендалл Дженнер (22) прилетела в Париж — нам стало известно, что модель участвует в каком-то секретном новом проекте Miu Miu вместе с Гвендолин Кристи (39).
И, конечно, папарацци уже успели сфотографировать звезду на улице. Кендалл была в ярко-красном брючном костюме Marques’ Almeida.
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Купить такой можно эксклюзивно на NET-A-PORTER — брюки стоят 265 евро (19500 руб.), а жакет обойдется в 590 евро (43400 руб.).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/hotim-takoj-skolko-stoit-kostyum-kendall-dzhenner/
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