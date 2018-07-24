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12 необычных блузок в офис
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12 необычных блузок в офис 

Harper’s Bazaar 34 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Без идеально скроенной белой рубашки базовый гардероб существовать не может — наверняка такая у вас уже есть, и не одна. Сегодня мы предлагаем взглянуть на более (намного более) экстравагантные модели, чтобы разнообразить офисные луки и лишний раз напомнить себе, что пятница не за горами. Впрочем, никто не мешает нарядиться в барочный принт Versace хоть завтра. Его, как и леопард Nº21, стоит уравновесить сдержанным низом. Выбирайте однотонные мини— и миди-юбки или широкие брюки-кюлоты. Добавить шика помогут лаковые ботильоны или лодочки. Для менее рокового настроения подойдет женственная блуза Luisa Cerano с шарфом: ее носите с юбкой песочного оттенка и белой обувью.
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