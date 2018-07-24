В США с молотка уйдут личные вещи астронавта Нила Армстронга

Обширная коллекция личных вещей Нила Армстронга , первого человека, ступившего на Луну, будет продана с аукциона в США. Семейные архивы астронавта будут выставлены на торги техасским аукционным домом «Херитедж окшнз» в ноябре 2018 года, а затем в мае и ноябре 2019. На сайте аукционного дома сообщается, что коллекция включает в себя более 2000 предметов, в том числе уникальные, не виденные ранее объекты, связанные с его полетом на Луну.

— Там будут вещи, которые летали с ним, вещи, подписанные его рукой и вещи, имеющие историческое значение, — заявил сын Армстронга Марк. — Некоторые из них заставят вас задуматься, некоторые — смеяться, а некоторые вас озадачат.

Среди интересных лотов — кусочек пропеллера и обшивки крыла первого самолета братьев Райт, которые Армстронг брал с собой на Луну, золотая булавка с космического корабля «Джемини-8», на котором он совершил свой первый полет, а также важная переписка, в которой упоминаются детали исторического полета. Кроме того, покупатели смогут приобрести памятные серебряные монеты с «Аполлоном-11» (корабль, совершивший полет на Луну), которые были отлиты специально для астронавтов НАСА , редкую золотую монету из личной коллекции Армстронга, флаг университета, в котором учился астронавт и его кепку бойскаута. Все эти вещи он брал с собой на Луну.

Аукцион приурочен к 50-летней годовщине полета на Луну. Напомним, что лунная экспедиция корабля «Аполлон-11» длилась с 16 по 24 июля 1969 года. 20 июля Нил Армстронг стал первым в истории жителем Земли, который ступил на поверхность другого небесного тела. Миллионы людей по всему миру наблюдали за происходящим по телевизору и слышали фразу Армстронга, ставшую легендарной: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».