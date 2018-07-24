Тейлор Свифт показала толстые ляжки в мини-юбке

Певице уже давно пора сесть на диету или же перестать надевать откровенные наряды.

В моде бодипозитивизм уже около пять лет, однако далеко не все принимают это модное веяние. Сторонники ЗОЖ то и дело говорят, что пора бы уже всем заняться спортом, правильно питаться и радовать своих подписчиков в Instagram снимками в корп-топах (конечно, чтобы продемонстрировать кубики пресса). Но не все следуют этим заповедям. Так, 28-летняя певица Тейлор Свифт решила, что быть худой ей не нравится, и полгода назад шокировала общественность своим внешним видом. Но дальше — больше, точнее, толще.

На днях папарацци застали Тейлор, как она выходила из своей квартиры в Нью-Йорке. Звезда была одета в черный топ с кружевными вставками и мини-юбку с леопардовым принтом. Мало того что образ выглядел, мягко говоря, странно, так еще и подчеркивал лишний вес Свифт.

Во-первых, кружевная вставка демонстрировала складку на животе певицы, а во-вторых, уж очень короткая юбка указывала на толстые ляжки. Сложно представить, что около трех лет назад она застраховала свои длинные и по тем временам худые ножки на 40 миллионов долларов, считая их предметом своей гордости.

Но времена идут, и, как мы видим, вкусы меняются. Поэтому Тейлор решила навсегда забыть про свои кардиотренировки и правильное питание, которого придерживалась пять дней в неделю. Теперь, по всей видимости, звезда может себе позволить есть пиццу и пирожные каждый день. Но главное — что ей нравится, как она выглядит.

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