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11 базовых купальников с хорошей скидкой
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11 базовых купальников с хорошей скидкой 

Harper’s Bazaar 58 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сезон летних скидок — отличный шанс подготовиться к отпуску или уже следующему лету. При всем многообразии моделей в полоску и из кружева кроше берите, по старому доброму совету, только то, что переживет не один купальный и модный сезон. За 11 купальников в нашей подборке можем ручаться. Едва ли найдется что-то более базовое (и в то же время сексуальное), чем простой черный купальник-бикини. Белый ничем не хуже, поэтому берите сразу два. А вот фасон остается на ваш вкус: ретро, спортивный, откровенный или с минимум вырезов — загорелую кожу украсит любой.
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