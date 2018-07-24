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8 худи, чтобы скрываться от мира с шиком
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8 худи, чтобы скрываться от мира с шиком 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Нынешняя погода не располагает буквально ни к чему: хочется залечь на дно, а нужно куда-то идти, что-то делать, с кем-то говорить. Чтобы выстоять в схватке с сурвоой реальностью, советуем вооружиться броней — пусть заменой доспеха для вас станет трендовый худи. Капюшон поможет скрыться от лишних глаз, в карманах можно спокойно сжимать кулаки, когда злишься на кого-то, и никто не заметит. А мешковатый силуэт позволит слиться с толпой и избежать лишнего внимания. Если на вас, конечно, не худи из последней коллекции Гоши Рубчинского — в таком избежать внимнаия не получится.
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