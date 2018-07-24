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Ты удивишься: куда Ким, Кортни и Хлои Кардашьян сходили в Лос-Анджелесе?
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Ты удивишься: куда Ким, Кортни и Хлои Кардашьян сходили в Лос-Анджелесе? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Недавно мы уже видели эту троицу вместе: Ким (37), Кортни (39) и Хлои (34) Кардашьян на прогулке в Лос-Анджелесе привлекли к себе немало внимания! Как минимум, из-за странного наряда Ким — она была в велосипедных шортах, укороченной куртке и теплых носках со шлепками Yeezy. И это в тридцатиградусную жару!
Но теперь она, кажется, исправилась. Ким вместе с сестрами снова сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе — они выходили из студии Paint & Sip… с урока живописи!
На этот раз Ким выбрала майку и брюки цвета хаки, дополнив образ туфлями с острым носом. Кортни была в откровенном топе (такие очень любит Эмили Ратаковски (27)) и джинсах прямого кроя, а Хлои в пудровом платье и куртке цвета хаки.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ty-udivishsya-kuda-kim-kortni-i-hloi-kardashyan-shodili-v-los-andzhelese/
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