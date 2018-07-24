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5 пар самых модных кроссовок следующего сезона
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5 пар самых модных кроссовок следующего сезона 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Мода на «папины кроссовки» задержится еще как минимум на один сезон, но если смотреть на Balenciaga Triple S больше нет сил, то у нас для вас хорошие новости: помимо этой суперпопулярной модели есть немало и других, за которыми уже началась охота. Предсказываем: следующая пара it shoes — Calvin Klein 205W39NYС Carla. Скоро ее можно будет увидеть на всех модниках планеты. Dior приготовили новинку — лаконичные Diorun, которые понравятся тем, кому надоели ugly shoes. Конечно, не сбрасываем со счетов Канье Уэста и его Yeezy 700, которые так любит Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян.
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