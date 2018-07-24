Лучшая инвестиция: 10 универсальных сумок на плечо

Модные дома не устают радовать нас красивыми аксессуарами, выпуская один хит за другим. Но как быть тем, кто предпочитает найти свою модель и не расставаться с ней никогда? Если вы относите себя к независимому от трендов лагерю, в нашей подборке точно найдется идеальная сумка на каждый день, которая никогда не устареет. У Chloé всегда будет вместительный тоут идеального оттенка, а у Balenciaga — переосмысленная на новый лад классика. Ну а Gucci — признанные мастера создавать вещи, которые мгновенно получают звание классики.