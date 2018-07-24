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Лучшая инвестиция: 10 универсальных сумок на плечо
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Лучшая инвестиция: 10 универсальных сумок на плечо 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Модные дома не устают радовать нас красивыми аксессуарами, выпуская один хит за другим. Но как быть тем, кто предпочитает найти свою модель и не расставаться с ней никогда? Если вы относите себя к независимому от трендов лагерю, в нашей подборке точно найдется идеальная сумка на каждый день, которая никогда не устареет. У Chloé всегда будет вместительный тоут идеального оттенка, а у Balenciaga — переосмысленная на новый лад классика. Ну а Gucci — признанные мастера создавать вещи, которые мгновенно получают звание классики.
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