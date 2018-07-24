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Гид по летним распродажам: все, что можно и нужно купить
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Гид по летним распродажам: все, что можно и нужно купить 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Юлия Манукова, стилист, редактор моды
Традиционные летние распродажи действуют на шопоголиков неоднозначно: с одной стороны, хочется убедить себя в том, что в гардеробе все есть, с другой — невозможно не проштудировать рейлы с нарядами. На всякий случай, конечно! Мы уверены, что сезон скидок все-таки достоин внимания, особенно если подойти к нему с головой и холодным сердцем. Ну что, начинаем охоту?
Белые футболки, рубашки в тонкую полоску, голубые джинсы, объемные жакеты — женский гардероб немыслим без этих всех вещей, правда? Мы покупаем их несколько раз в течение года, так почему бы не сделать это за полцены? Распродажа — отличный способ экономить на столь расходных предметах гардероба, как база, поэтому не верьте вашему, возможно, прижимистому внутреннему голосу, который шепчет: «Ну зачем тебе еще одна тельняшка?»
Тельняшка Petit Bateau (1 100 руб. по скидке)
Для работы
Брюки, пиджаки, юбки-карандаши — если вы офисный работник, то хорошо знаете, как непросто пополняется классический гардероб. Совесть и внутренний модный критик требуют от этих элегантных вещей идеального кроя. Именно поэтому распродажа — прекрасный повод отправиться за рабочим дресс-кодом в магазины достойных (и недешевых!) брендов, которые знают толк в хороших материалах, правильных оттенках и вневременной посадке.
Жакет Tibi (£336 по скидке)
Верхняя одежда
Впереди осень, а это значит, что нас ждут поиски очередных тренчей, бомберов, курток — кто что любит. И так как покупка верхней одежды — внушительная статья расходов, период распродаж — отличный повод немного сэкономить, тем более что нестареющие вышеперечисленные модели практически не меняются из сезона в сезон. Увидели красивое двубортное пальто или классную зеленую парку? Берите!
Пальто Norma Kamali (21 135 руб. по скидке)
Сумки
Сумка-тоут, безразмерный шопер, клатч или рюкзак — качественные классические варианты всегда дожидаются скидок. Хиты, несомненно, разлетаются, их покупают в первую очередь, но через пару месяцев вы не найдете вещей более старомодных, чем эти. Поэтому наши сердца всегда трепещут при виде культовых сумок за полцены. Коллекционировать их всегда радостно и выгодно. Подобную сумку легко продать, подарить дочке, в конце концов, или достать через пару лет — аксессуар не потеряет актуальности.
Объемная сумка с короткими ручками Botkier (13 000 руб. по скидке)
Белье
Обычно женщины радуют себя красивым бельем в последнюю очередь, делая ставку на платья или туфли. Но именно с белья начинается хорошее настроение и особенное чувство собственной женственности. Конечно, встречая мужчину, мы первым делом бежим за новым кружевным комплектом, но распродажи — тот самый случай, когда важно вспомнить про себя без оглядки на кавалера. И вообще, заведите привычку покупать белье как можно чаще — вместо десертов, например.
Бра Stella McCartney (£53 по скидке)
Обувь
И снова делаем ставку на тех, кто всегда в строю. Лоферы, лодочки, ботильоны или белые кеды — вот самые перспективные составляющие правильной обувной полки. Покупать нечто «необычное» в порыве жадности (например, туфли на шпильке с перьями с дисконтом в 70%) весьма опрометчиво. Наденете один-два раза и забудете, как страшный сон. Торжество постоянства вместе с хорошей скидкой — залог успешного шопинга в период распродаж.
Лоферы Hogl (7 714 руб. по скидке)
Все то, что будет актуально в следующем сезоне
Каждая дальновидная модница знает, как круто покупать хиты будущего в настоящем и носить их одной из первых, а не нырять за всеми в волну популярности тех или иных вещей. Среди таких этой осенью точно окажутся неоновые наряды, анималистика, восьмидесятые, адаптированный вестерн и романтичные платья в пол — и это лишь часть трендов. Все-таки одежда, как бы нам ни хотелось, не имеет ничего общего с любовью с первого взгляда. Лучше всего к ней подходить с холодным расчетом, а потом уже, красивой и нарядной, влюбляться по-настоящему!
Платье в пол Ganni (€129 по скидке)
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