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Нежные тона и мини: 44-летняя Пенелопа Крус примерила наряд для юных девушек
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Нежные тона и мини: 44-летняя Пенелопа Крус примерила наряд для юных девушек 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Пенелопа Крус Фото: Swan GALLET/REX/FOTODOM.ru  Актриса заключила выгодный рекламный контракт: 44-летняя испанка стала лицом французского модного дома Chanel. В последнее время Пенелопа редко появляется на светских мероприятиях — все свободное время она посвящает детям. Их у нее с мужем, актером Хавьером Бардемом, двое: семилетний сын Лео и пятилетняя дочь Луна. Крус решила меньше сниматься — теперь она ограничивается одним-двумя фильмами в год. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Дарья Берц*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Посмотрите, как Пенелопе идет фирменная клетка Chanel. Актриса опровергает расхожее мнение, что нежные пастельные тона и мини подходят только молодым девушкам. Модный аксессуар — берет: возьмите его на заметку, когда будете готовиться к осенним холодам. Бежевые туфли-лодочки идеально вписались в образ.
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