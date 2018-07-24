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Назван самый популярный оттенок лета
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Назван самый популярный оттенок лета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Модные эксперты назвали цвет одежды, который приобрел особую популярность среди брендов и знаменитостей летом 2018 года. Об этом сообщает Vogue.
По мнению специалистов, оттенки Земли (Earth colors) или коричневые оттенки, среди которых бежевый, шоколадный, цвет виски и корицы, стали очень востребованными в последнее время. Они вытеснили яркие бикини на пляже, а также используются многими производителями одежды.
Эксперты предположили, что выбор этих цветов связан с повышенным интересом к здоровому образу жизни. «Свободное летящее платье или деревенская цветочная блузка могут говорить о вашем образе жизни. Например, что вы едите зеленые овощи и заботитесь о своей коже», — пишет издание.
В июне огромную соломенную шляпа французского модельера Симона Порт Жакмю назвали самой популярной в Instagram вещью летнего сезона 2018 года. Головной убор под названием Le Grand Chapeau Bomba, защищающий от солнечных лучей практически все тело целиком, стал трендом как у знаменитостей, так и у их поклонниц.
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