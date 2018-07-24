Назван самый популярный оттенок лета

Модные эксперты назвали цвет одежды, который приобрел особую популярность среди брендов и знаменитостей летом 2018 года. Об этом сообщает Vogue.

По мнению специалистов, оттенки Земли (Earth colors) или коричневые оттенки, среди которых бежевый, шоколадный, цвет виски и корицы, стали очень востребованными в последнее время. Они вытеснили яркие бикини на пляже, а также используются многими производителями одежды.

Эксперты предположили, что выбор этих цветов связан с повышенным интересом к здоровому образу жизни. «Свободное летящее платье или деревенская цветочная блузка могут говорить о вашем образе жизни. Например, что вы едите зеленые овощи и заботитесь о своей коже», — пишет издание.

В июне огромную соломенную шляпа французского модельера Симона Порт Жакмю назвали самой популярной в Instagram вещью летнего сезона 2018 года. Головной убор под названием Le Grand Chapeau Bomba, защищающий от солнечных лучей практически все тело целиком, стал трендом как у знаменитостей, так и у их поклонниц.