Это выход: Мелания Трамп показала, как носить одно платье в разных образах

В прошлом году, во время официальной поездке по Европе, Мелания Трамп выбирала преимущественно яркие наряды. Даже если платье было нейтральным, то аксессуары к нему — контрастными. Так во время визита в Гамбург Трамп надела платье Jil Sanderс и дополнила его алым пальто и оранжевым ремнем. А также серебряными туфлями в тон платью.

В этом году выбрала это же платье для поездки в Нэшвилл. Правда в этот раз она предпочла более сдержанный вариант, дополнив приталенную модель длины миди белыми ремнем Michael Kors и туфлями Christian Louboutin.