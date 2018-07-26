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Это выход: Мелания Трамп показала, как носить одно платье в разных образах
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Это выход: Мелания Трамп показала, как носить одно платье в разных образах 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
В прошлом году, во время официальной поездке по Европе, Мелания Трамп выбирала преимущественно яркие наряды. Даже если платье было нейтральным, то аксессуары к нему — контрастными. Так во время визита в Гамбург Трамп надела платье Jil Sanderс и дополнила его алым пальто и оранжевым ремнем. А также серебряными туфлями в тон платью.
В этом году выбрала это же платье для поездки в Нэшвилл. Правда в этот раз она предпочла более сдержанный вариант, дополнив приталенную модель длины миди белыми ремнем Michael Kors и туфлями Christian Louboutin.
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