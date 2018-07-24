6 юных фэшн-блогеров, у которых взрослые могут поучиться одеваться

К счастью эпоха голубых костюмчиков для мальчиков и розовых рюш для девочек закончилась, и современная мода предоставляет своим маленьким поклонникам простор для самовыражение с юных лет. В нашей подборке мы собрали юных фэшн-блогеров, которые научат стильно одеваться не только своих ровесников, но и взрослых.6 юных фэшн-блогеров, у которых взрослые могут поучиться одеватьсяДиего Маленький модник Диего — любитель Supreme, MSGM и стильных кроссовок. Диего очень

разнообразен в своих образах и легко перевоплощается из панка в маленького

джентльмена в строгом костюме. Обладатель стильной прически и мини-версии BMW сознается, что помимо

моды его очень интересуют динозавры, а с недавних пор еще и акулы.

Зоуи Зоуи — 8летний фэшн-блогер из Торонто. Юная модель явно

тяготеет к черно-белым образам и спортивному шику, который умело переплетается с девчачьими платьями и юбками. В Instagram

у Зоуи набралось почти 22 тысячи подписчиков, но девочка не собирается

останавливаться на достигнутом и позиционирует себя не только как модель, но и актриса.

Каталея Каталее всего 3 года, но она уже (трудами её мамы) стала

образцом для подражания и иконой женственного стиля. Её блог в Instagram —

обитель нежных платьев в пастельных тонах и кружевах. На фотографиях Лея демонстрирует отменный

вкус при выборе нарядов и аксессуаров, постоянно меняя шляпки и очки.

Жанель

Помимо 48 тысяч подписчиков, маленькая Жанель может похвастаться

пышной прической и отменным стилем, которые демонстрирует на своих фотографиях.

Она явно тяготеет к модной классике, но всегда не против примерить что-то новое

и сыграть на необычных сочетаниях. Несмотря на юный возраст, Жанель уже стремится

изменить мир к лучшему и призывает своих подписчиков не использовать мех и быть

добрее к животным.

Мануэлла Мануэлла юная звезда стритстайла из Бразилии в разноцветных

мехах. Покорив аудиторию Instagram своими необычными образами, девочка решила пойти дальше и завела канал на Youtube,

где делиться с подписчиками секретами макияжа и декорирования.

Макс В блоге Макса, где за ним следит 307 тысяч подписчиков,

множество фотографий в самых разных стилях и образах. На одной он в образе

бунтаря в джинсовой куртке и дырками на коленках, на другой в спортивном костюме

Adidas, на третьей в парке и рыжих ботинках Timberland.

Но то, чему действительно стоит поучится у юного тренд-сеттера всем представителям

мужского пола — как носить деловые костюмы и выбирать галстуки. В этом Максу

нет равных.