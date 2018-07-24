6 юных фэшн-блогеров, у которых взрослые могут поучиться одеваться 

К счастью эпоха голубых костюмчиков для мальчиков и розовых рюш для девочек закончилась, и современная мода предоставляет своим маленьким поклонникам простор для самовыражение с юных лет. В нашей подборке мы собрали юных фэшн-блогеров, которые научат стильно одеваться не только своих ровесников, но и взрослых.6 юных фэшн-блогеров, у которых взрослые могут поучиться одеватьсяДиего Маленький модник Диего — любитель Supreme, MSGM и стильных кроссовок. Диего очень
разнообразен в своих образах и легко перевоплощается из панка в маленького
джентльмена в строгом костюме. Обладатель стильной прически и мини-версии BMW сознается, что помимо
моды его очень интересуют динозавры, а с недавних пор еще и акулы.
Зоуи Зоуи — 8летний фэшн-блогер из Торонто. Юная модель явно
тяготеет к черно-белым образам и спортивному шику, который умело переплетается с девчачьими платьями и юбками. В Instagram
у Зоуи набралось почти 22 тысячи подписчиков, но девочка не собирается
останавливаться на достигнутом и позиционирует себя не только как модель, но и актриса.
Каталея Каталее всего 3 года, но она уже (трудами её мамы) стала
образцом для подражания и иконой женственного стиля. Её блог в Instagram —
обитель нежных платьев в пастельных тонах и кружевах. На фотографиях Лея демонстрирует отменный
вкус при выборе нарядов и аксессуаров, постоянно меняя шляпки и очки.
Жанель
Помимо 48 тысяч подписчиков, маленькая Жанель может похвастаться
пышной прической и отменным стилем, которые демонстрирует на своих фотографиях.
Она явно тяготеет к модной классике, но всегда не против примерить что-то новое
и сыграть на необычных сочетаниях. Несмотря на юный возраст, Жанель уже стремится
изменить мир к лучшему и призывает своих подписчиков не использовать мех и быть
добрее к животным.
Мануэлла Мануэлла юная звезда стритстайла из Бразилии в разноцветных
мехах. Покорив аудиторию Instagram своими необычными образами, девочка решила пойти дальше и завела канал на Youtube,
где делиться с подписчиками секретами макияжа и декорирования.
Макс В блоге Макса, где за ним следит 307 тысяч подписчиков,
множество фотографий в самых разных стилях и образах. На одной он в образе
бунтаря в джинсовой куртке и дырками на коленках, на другой в спортивном костюме
Adidas, на третьей в парке и рыжих ботинках Timberland.
Но то, чему действительно стоит поучится у юного тренд-сеттера всем представителям
мужского пола — как носить деловые костюмы и выбирать галстуки. В этом Максу
нет равных.