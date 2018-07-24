На Net-a-porter появилась детская коллекция Gucci

Впервые за все время на Net-a-porter открывается «магазин в магазине» с шикарной детской коллекцией Gucci. Она рассчитана на детей до 12 лет. Продажи начались на Net-a-porter 16 июля и будут открыты в течение шести недель. Поэтому если вы уже представили что-то из коллекции на своем ребенке, советуем поторопиться.

Легендарные цвета Gucci, принты с животными и классический паттерн из лого — все это также будет в детской линии нарядов. Сюда добавили и самые популярные вещи бренда: сумки на ремне и лоферы с мехом.

«Мы впервые продаем коллекцию за фиксированное время. Это захватывающий опыт. И Gucci — идеальный партнер», — заявила Элисон Лоэнис, президент Net-a-porter & Mr. Porter.

Вместе с продажами на Net-a-porter у бренда появляется и новая кампания, вдохновленная «классической эстетикой» Gucci. Это история о Воображаемой фотобудке и стильных детях в радужных свитерах и брутальных бомберах.

Кстати, родственный Net-a-porter бренд Mr. Porter в ближайшем времени также обещает запустить проект, связанный с детской модой.