Как носить вещи с рукавами фонариком — учимся на примере звезд

Бордовое платье с цветочным принтом

Алиса: «То ли принт, то ли крой — что-то точно пошло не так. Кларк выглядит не по-вечернему изящно, а скорее по-провинциальному грандиозно».

Катя: «Эмилия — яркая девушка, ее эффектную внешность сложно затмить. Но у этого платья почти получилось. Мне нравится „верх“, но „низ“ слишком тяжелый для ее хрупкой фигуры, а цветы перетягивают на себя много внимания».

Виталий: «Платье само по себе красивое. Отлично, что актриса его ничем не испортила. Плечи, как у нее, именно так и нужно приоткрывать».

Серебристое платье

Алиса: «SOS! Звездные стилисты! Спасайте Хелену! Немедленно снимите с нее эту штору!»

Катя: «Платье похоже на бутафорскую декорацию — как будто кто-то стянул скатерть со званого ужина и обернул нашу героиню. Плоская грудь и выпирающий пупок — наряд подчеркнул все недостатки».

Виталий: «Безупречно! Не к чему придраться. И сама актриса уж очень харизматичная!»

Белое платье

Алиса: «Вполне летний образ!»

Катя: «Тот случай, когда наши девушки дают фору голливудским. Здесь все гармонично: эффектное платье, невесомые босоножки, аккуратная прическа, едва подчеркнутые глаза коррелируют с принтом на сумке. Если бы я была мужчиной, непременно влюбилась бы».

Виталий: «Чудесный ансамбль. Только мне кажутся лишними сетка и „ошейник“ на платье — открытое оно смотрелось бы куда лучше».

Красный топ плюс джинсы

Алиса: «Оливия последовала примеру Хелены и нацепила штору. Общая мысль мне понятна — готовимся к атаке 80-х. Но это одна из самых сложных эпох, поэтому рекомендую модели в следующий раз репетировать».

Катя: «Не самый удачный ее выход. Красный топ похож на занавеску из провинциального дома культуры».

Виталий: «Все было бы классно и секси, если бы не жуткие красные сапоги».

Наталья Гольденберг

Белое платье плюс желтый джемпер

Алиса: «Идеально! В стиле Наташи — с добавлением неожиданных стилистических решений».

Катя: «Она всегда выглядит безупречно, умело оперируя цветовыми акцентами, интересными аксессуарами. Вот и здесь желтый джемпер, небрежно завязанный на талии, поддерживается серьгами в тон. А белое платье с шитьем — летняя классика, которая прекрасно смотрится с объемными рукавами».

Виталий: «У Гольденберг отличный вкус. Так виртуозно повязывать джемперы умела только Диана Вриланд».