Классика жанра: Одна водолазка — четыре разных образа

Её любили актрисы и художники, признанные гении и первые леди. Она исчезала из поля зрения и возвращалась вновь, постоянно меняясь и эволюционируя. Водолазка — модная константа и нестареющая классика, которая должна прочно обосноваться в каждом гардеробе. Классика жанра: Одна водолазка — четыре разных образаКак можно понять из самого названия, водолазка берет свое

начало из экипировки водолазов. Путевку в мир моды ей дал дизайнер Пьер Карден

выпустивший первую коллекцию «прет-а-порте» — дизайнерской одежды, которая уже была готова к носке. До этого вся индустрия вращалась вокруг нарядов от-кутюр. Карден

совершил революцию, предоставив на суд публики минималистичные платья в сочетании с классическими черными водолазками.

Водолазки стоили Кардену членства в Синдикате Высокой моды,

откуда его изгнали сразу после выхода коллекции. Впрочем, модельер продолжил

работать на благо прет-а-порте, а водолазки пришлись по душе модницам. В 50-е их носили Одри Хепберн и Грейс Келли. В свингующем Лондоне 60-ых, в водолазках

без рукавов и мини юбках ходила модель Твигги, и именно водолазки считались

одним из главных атрибутов субкультуры битников. В 70-е еще юная Анна Винтур

будущий серый кардинал мира моды, и модельер Ив Сен-Лоран также предпочитали

водолазки для фотосессий и публичных мероприятий. Главная же водолазка

современности, принадлежала не it — girl и не модному дизайнеру, а Стиву Джобсу — основателю марки Apple

На протяжении истории, водолазки постоянно

менялись в угоду своей модной декаде. Узкие водолазки сменялись более объемными

мужскими вариациями, их окрашивали в самые яркие цвета и принты, украшали

пайетками и глиттером, отрезали рукава и вытягивали до состояния

платьев-водолазок.

Авторитет водолазки обусловлен не только её насыщенной

историей и многообразием. Дело в том, что водолазка один самых функциональных

видов одежды. Она идеально сочетается с брюками и юбками, и подходит под любой

стиль — будь то официальный или наоборот более повседневный.

Водолазка Helmut Lang Брюки Alexander McQueen Мини-юбка Alice+Olivia Шорты P. A. R. O. S. H. Юбка-пачка №21 Босоножки Saint Laurent Туфли Tom Ford Слипоны Burberry Кроссовки

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