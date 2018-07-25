С белым денимом, нежными платьями и не только: как носить гавайскую рубашку в повседневной жизни

Что может быть круче, чем летняя вечеринка? Вечеринка в гавайском стиле! Ананасы, кокосы и экстраяркие рубашки — настоящая летняя любовь. Кстати, ты знала, что гавайскую рубашку можно носить не только на такие вечеринки? Как? Показываем!

Классика жанра

Сочетание рубашки и шорт — традиционный летний комплект. А что, если сделать образ чуточку интереснее, заменив шорты на комбинезон? Носить так: расстегнуть одну лямку, чтобы часть рубашки все же открылась, а саму рубашку не заправлять! Или заранее выбери укороченную модель либо завяжи узлом чуть выше уровня пупка.

Молода и прекрасна

Гавайская рубашка вовсе не обязана быть только верхом для юбки, брюк или шорт, она может заменить тебе легкую накидку. Носи рубашку, например, с платьем-комбинацией или любым другим приталенным летним платьем. Дополни образ крупными сережками, соломенной шляпкой и босоножками на плоском ходу.

Как супермодель

Наверняка ты, как и любая девушка, восхищаешься стилем супермоделей. Ох! В каких крутых аутфитах они выходят на улицы Калифорнии и Майами. Но знала ли ты, что обычная гавайская рубашка может помочь тебе повторить крутой look? Выбирай ту, что поярче, дополняй юбкой покороче, надень интересную обувь (в образе ниже мюли из денима) и не забудь про стильные солнцезащитные очки.

Модная мафия

Хочешь почувствовать себя дерзкой кубинской мафиози? Просто скомбинируй гавайскую рубашку с белым костюмом. А чтобы не переборщить с образом — надень костюм из белого денима.

Офисная вечеринка

Все лето скучаешь в офисе? Смени свою классическую рубашку на облегченный вариант гавайской: более темного цвета, с длинным рукавом и не самым ярким принтом. Носи с обычными офисными брюками и туфлями-лодочками. А после работы отправляйся на вечеринку, расстегнув пару пуговиц, надев узкие очки и прихватив забавную сумку.

А дополнить задорный образ тебе поможет такая же прическа! Как ее сделать — смотри в видео ниже.

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Фото: архивы пресс-служб