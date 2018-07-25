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Tiffany & Co выпустил коллекцию предметов для садоводства
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Tiffany & Co выпустил коллекцию предметов для садоводства 

Inmyroom 4 часа назад
Фото: Inmyroom
Ювелирный Дом Tiffany & Co представил обновленную коллекцию аксессуаров для дома Everyday Objects. В нее вошли предметы декора для домашнего сада — кашпо для цветов, лейки, таблички с названиями растений, выполненные в фирменном бирюзовом цвете бренда.
Идея линии Everyday Objects состоит в том, что даже бытовые вещи могут быть роскошными и «дорогими». В коллекции также представлены канцелярские принадлежности, стаканы, сделанные по образу одноразовых бумажных стаканчиков (из серебра или фарфора), и другие мелочи для дома.
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