Tiffany & Co выпустил коллекцию предметов для садоводства

Ювелирный Дом Tiffany & Co представил обновленную коллекцию аксессуаров для дома Everyday Objects. В нее вошли предметы декора для домашнего сада — кашпо для цветов, лейки, таблички с названиями растений, выполненные в фирменном бирюзовом цвете бренда.

Идея линии Everyday Objects состоит в том, что даже бытовые вещи могут быть роскошными и «дорогими». В коллекции также представлены канцелярские принадлежности, стаканы, сделанные по образу одноразовых бумажных стаканчиков (из серебра или фарфора), и другие мелочи для дома.