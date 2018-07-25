Calvin Klein представили новую рекламную кампанию

Calvin Klein опубликовали новую рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19. Автором «космической» фотосессии выступил бельгийский фэшн-фотограф Вилли Вандерперре, давно сотрудничающий с Рафом Симонсом, креативным директором модного Дома. Съемки атмосферного кампейна проходили в пустыне американского штата Юта. Роли инопланетных гостей исполнили Эрин О’Коннор, Лия Кебеде, Джулия Нобис и Фрея Беха Эриксен

По словам дизайнера, осенне-зимняя коллекция Calvin Klein стала «аллегорией встречи старых и новых миров, объединяющих открытие Америки, космическую гонку 1960-х и информационную эру XXI века». «Она отражает принципы и основы демократического общества, в котором нет места культурной иерархии», — пояснил Симонс.