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Calvin Klein представили новую рекламную кампанию
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Calvin Klein представили новую рекламную кампанию 

Fancy Journal 4 часа назад
Фото: Fancy Journal
Calvin Klein опубликовали новую рекламную кампанию в поддержку коллекции сезона осень-зима 2018/19. Автором «космической» фотосессии выступил бельгийский фэшн-фотограф Вилли Вандерперре, давно сотрудничающий с Рафом Симонсом, креативным директором модного Дома. Съемки атмосферного кампейна проходили в пустыне американского штата Юта. Роли инопланетных гостей исполнили Эрин О’Коннор, Лия Кебеде, Джулия Нобис и Фрея Беха Эриксен.
По словам дизайнера, осенне-зимняя коллекция Calvin Klein стала «аллегорией встречи старых и новых миров, объединяющих открытие Америки, космическую гонку 1960-х и информационную эру XXI века». «Она отражает принципы и основы демократического общества, в котором нет места культурной иерархии», — пояснил Симонс.
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