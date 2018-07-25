10 самых красивых кампейнов будущего: от Кейт Мосс на пляже до Беллы Хадид в мотеле

Кейт Мосс показывает, как должны выглядеть фото из отпуска, Рут Белл проходит кастинг у Жана-Люка Годара, клан Gucci коллекционирует все на свете, а модель из Петербурга затмевает Катрин Денев . Мы выбрали промо-съемки, которые стоит искать на страницах глянца.

Saint Laurent

Кто сказал, что в осенне-зимнем кампейне должны быть шубы, шерстяные юбки и колготки с начесом? Saint Laurent сняли рекламу на пляже, пригласив нового амбассадора бренда — супермодель Кейт Мосс. В 90-е ее фотографировали все: от прогрессивного Chanel до скандального Calvin Klein Jeans, а вот Saint Laurent подписал контракт с британкой только в прошлом сезоне (на 30-м году ее модельной карьеры!). И не зря: кадры из второй фотосессии с Мосс (на этот раз от Инеза ван Ламсвеерде и Винуда Матадина) снова хочется повесить над рабочим столом и кроватью.

Christian Dior

«Есть вещи важнее Елисейских полей», — написано в субтитрах, сопровождающих фотографии Памелы Хансон для Christian Dior. Точно как в кинолентах режиссеров новой волны — Жана-Люка Годара и Франсуа Трюффо , а также на протестных лозунгах в Париже в мае 1968-го. Французский бренд снова поднимает вопрос роли женщины в современном обществе и отвечает на него в том числе одеждой: брендированным килтом, кожаной курткой и костюмами с мужского плеча вкупе с сумкой-седлом Saddle, уже претендующей на звание бестселлера года.

Gucci

«Gucci Gang» превратился в «Gucci Collectors»: новую рекламную кампанию марка посвятила фанатичным коллекционерам. Герои промо-съемки, традиционно сделанной Гленом Лачфордом , собирают мягкие игрушки, часы с кукушкой, автомобили в миниатюре, фарфоровую посуду, картины, пазл и даже парики (явная пародия на любителей тотал-луков от бренда). Спасибо, что не драконов, хирургические инструменты и отрубленные головы, которые фигурировали в осенне-зимнем показе.

Ermanno Scervino

Пока коллеги выдумывают промо-сюжеты, Ermanno Scervino обращается к классике: экранизации романа «Леопард» Лукино Висконти и одному из знаковых фильмов культуры хиппи — «Забриски-Пойнт» Микеланджело Антониони. Вместо их главных героев — модели Сара Ван Дер Хоек, Чунджи Лиу и Барри Ломек, а вместо пустынных локаций — живописная коммуна Реджелло в Тоскане. «Сказочное место, —восхищается Эрманно Шервино, — Оно не перетягивает внимание на себя, а только подчеркивает стилистику коллекции».

Prada

Prada снова сделали интерпретацию «Неонового демона» — с кислотными вывесками, футуристичными сумками и обувью «с огоньком». В объективе Вилли Вандерперре все это примерила модель и актриса Аманда Мерфи — она же снялась с Сарой Полсон в рекламной короткометражке бренда, которой мы бы отдали «Оскар» (или хотя бы звезду на голливудской «Аллее славы»).

Dsquared2

Дин и Ден Кейтены из Dsquared2 тоже любят ретро, но 60-е. Именно из тех времен их кампейн от Мерта Аласа и Маркуса Пиггота, выбравших в качестве моделей подруг Кендалл Дженнер Беллу Хадид . «Две девушки с Дикого запада (с высокими прическами и на не менее высоких каблуках) остановились по соседству с симпатичными парнями и ждут их на вечеринку», — рассказывают о сюжете канадские дизайнеры-близнецы. Что было дальше, по классике жанра, узнаем в следующем сезоне.

Вместо Катрин Денев, Леа Сейду и нового посла Louis Vuitton Эммы Стоун в осенне-зимнем кампейне снялась Мария Скокова из Петербурга. Модель агентства Avant, подписавшая эксклюзивный контракт с французским брендом, уже появлялась в его рекламе в прошлом году и, очевидно, влюбила в себя Николя Гескьера. В качестве бонусов за инопланетную красоту и харизму — баннеры по всему миру и возможность протестировать хиты будущего сезона первой.

Alexander McQueen

В том, что Сан-Франциско — город в стиле диско, убеждает не только группа Кар-Мэн, но и новая съемка Alexander McQueen. Виттория Черетти , Рианна ван Ромпей и Шанель Ниасиази танцуют на калифорнийских улочках в «виниловых» корсетах, «крылатых» платьях, широкополых шляпах и комбинезонах с гигантскими бантами, которые уже засветились на красной дорожке Каннского фестиваля.

Calvin Klein

Вязаные балаклавы, урбанистические куртки, светоотражающие платья и другие хиты из осенне-зимней коллекции Calvin Klein попали из реальной среды прямо в космос. А точнее — в пустынный штат Юта, самое засушливое (и футуристичноее!) место во всем США. «Это встреча старого и нового мира: космической гонки 1960-х и информационной эпохи 21 века», — рассказали в «инстаграме» представители американской марки. Их идею воплотил фотограф Вилли Вандерперре, сделавший идеальный кампейн не только для Calvin Klein, но и для запуска ракет Илона Маска.

Фото: архивы пресс-служб, Instagram