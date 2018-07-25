Ах, это ситцевое платье: как ситец возвращается в моду

В дефицитные советские времена ходил анекдот: «Звонок в магазин тканей: — У вас есть ситчик веселенькой расцветочки? — Приезжайте, обхохочетесь».

«Веселенький ситчик» в советской интерпретации — вещь действительно нестандартная: платье с узором из марширующих пионеров, халатик с дымящими фабриками и юбки с тракторами. На фоне таких красот традиционный ситец в мелкий цветочек смотрелся прямо-таки скучно и невыразительно! Неудивительно, что цветочный ситец прозвали «бабушкин», особенно в сочетании с фасоном «платье-халат».

На самом же деле ситец, даже самый веселенький, никакого отношения к возрастной моде не имеет, и в свое время эта натуральная ткань могла посоревноваться по популярности с самыми дорогими тканями.

Как появился ситец

Набивной ситец появился в XI веке в Индии. Что за принты тогда были в ходу, сказать сложно, но, например, в индийской литературе в XII веке упоминается набивная ситцевая ткань с рисунком лотоса. Благодаря своим свойствам, тонкости и деликатности ситец можно смело назвать одной из самых подходящих тканей для жаркой погоды, поэтому в индийских погодных условиях он был в ходу.

Столетия спустя индийский ситец пришел в Европу, очаровав всех модниц! Из него шили домашнюю и летнюю одежду, предметы декора, использовали для обивки мебели. А в конце XVI века Англия познакомилась с индийским ситцем весьма брутальным образом: в 1592 году был захвачен принадлежащий Португалии корабль «Божья Матерь» с грузом ситца на борту. Поскольку индийские ткани стоили дорого, европейские умельцы искали способ отказаться от импорта и удешевить производство, что и произошло со временем.

В Советском Союзе дешевый ситец пользовался огромной популярностью, причем с 1780-х годов ситец в больших объемах начали производить в Иваново, за что город прозвали «ситцевым царством». К слову, сегодня в Иваново существует музей ситца, который могут посетить все желающие.

Как носить ситец сегодня

Поскольку ситец еще несколько столетий назад перестал считаться дорогим, в наши дни из этой ткани действительно шьют очень много дешевых халатиков и сарафанов, которые трудно назвать последним писком моды. Но при этом в магазинах можно найти и очаровательные, чуть наивные платья в стиле «барышня-крестьянка».

Но по-настоящему модным ситцем сегодня по праву считается ткань с оригинальными индийскими принтами и сюжетами: замысловатые и фантастические растительные мотивы, экзотические узоры, древо жизни и многие другие.

Кроме того, несмотря на то, что ситец ассоциируется с летом и жаркой погодой, дизайнеры предлагают не отказываться от этого материала в грядущем сезоне и дополнить свой гардероб более закрытыми платьями.