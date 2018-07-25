Рюкзак для переноски собак. Как выбрать?

Маленькие собаки очень мобильны — их легко взять с собой на прогулку, куда бы вы ни отправились. Сегодня производители предлагают огромный выбор различных аксессуаров для транспортировки питомца. Один из таких — рюкзак для собак мелких пород. Какой выбрать и на что обратить внимание?

Компактный и удобный, такой рюкзак-переноска может стать незаменимым девайсом для активных хозяев небольших собак. Если питомец устал на длительной прогулке или вам предстоит поездка с ним, то нести такую сумку проще всего, ведь обе руки остаются свободны. И дизайн предлагается разнообразный: некоторые рюкзаки для мелких собак выглядят настолько необычно, что хозяин и его питомец сразу оказываются в центре внимания.

На что обратить внимание:

Прежде всего, сумки отличаются материалом, из которого они сделаны. Есть жесткие и мягкие модели. Если вы не путешествуете с питомцем, можно приобрести рюкзак, выполненный из мягкой ткани. Если же вы планируете путешествие с авиаперелетом, стоит присмотреться к вариантам, выполненным из пластика;

Обратите внимание на модели сумок из водонепроницаемой ткани. Попав под дождь, можно не переживать за питомца — ткань не промокнет;

Некоторые производители предлагают рюкзаки с множеством карманов: для лакомства, игрушек, миски и т. д. Выбирайте ту модель, которая покажется вам удобней;

При выборе сумки-рюкзака ориентируйтесь на его размер: ряд моделей не подходит для животных весом более 15 кг.

При покупке оцените качество швов, прочность материала и надежность креплений. Также обратите внимание на качество ручек и материал, из которого они сделаны, ведь именно это обеспечивает комфорт хозяина при использовании рюкзака.

Нестандартные модели

Сумка-рюкзак для собак встречается довольно часто. А тот, кто хочет выделиться или разнообразить аксессуары питомца, может также обратить внимание и на нестандартные модели переносок — например, слинг или сумку-кенгуру.

Слинг для собак от слинга для детей ничем не отличается. Принцип тот же — эластичная ткань определенным образом обматывается вокруг спины хозяина.

Рюкзак-кенгуру представляет собой сумку, которая также напоминает детский аксессуар. Это сумка открытого типа, она прекрасно подойдет для пеших прогулок летом. Такая сумка подбирается под размеры питомца. Производители предлагают несколько моделей: самая большая рассчитана на животных весом 6–8 кг. Кстати, нередко рюкзак-кенгуру может трансформироваться в плечевую сумку.

Такие сумки для собак компактны и не занимают много места, в отличие, например, от пластикового бокса. Поэтому особенно удобно использовать их при перемещениях по городу.

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Как сделать поездку комфортной для собаки?

Специалисты советуют пользоваться услугами такси, если нет собственного автомобиля. Все-таки в ограниченном пространстве наедине с хозяином собака чувствует себя увереннее.

Если вам предстоит поездка на общественном транспорте, убедитесь, что питомец спокойно реагирует на посторонних людей, не лает, не кидается и не пытается укусить.

Внимательно прочитайте правила провоза собак в метро и в наземном транспорте. В разных городах они могут отличаться.

Лучше, если поначалу поездки будут не очень продолжительными — одна-две остановки. Это поможет собаке постепенно привыкнуть к новой обстановке.

Во время поездки ведите себя спокойно, разговаривайте с собакой, если она начинает нервничать, гладьте. Нередко можно встретить людей, которые будут недовольны соседством с животными. Не стоит ругаться с ними, разговор на повышенных тонах может заставить собаку нервничать сильнее.

Если есть возможность, то в общественном транспорте лучше выбирать места, где нет большого количества людей, чтобы никого не смущать.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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Petstory — знаем все о кошках и собаках