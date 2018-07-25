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На прогулку, свидание и в путешествие: одежда на все случае жизни в лукбуке Achers
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На прогулку, свидание и в путешествие: одежда на все случае жизни в лукбуке Achers 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Еще каких-то 30 лет назад все с ума сходили по иностранным брендам. Иметь у себя в коллекции хотя бы одну вещь зарубежной марки было престижно, а обладатели этого эксклюзива считались попросту счастливчиками. К счастью, времена изменились, и отечественной модной индустрии тоже есть что предложить современному покупателю. Achers как раз одна из тех марок, которые доказывают это всему миру.
Все началось в холодном Новосибирске. Катерина Чернигова просто решила запустить свою линейку одежды — нам логотипом долго думать не пришлось: название бренда родилось из комбинации букв имени дизайнера.
Главные постулаты Achers — удобство и красота — строго соблюдаются создателями. Для производства одежды используются только высококачественные натуральные ткани, некоторые изделия даже расшиваются вручную.
Achers четко определили свою аудиторию. Они изготавливают одежду для девушек, находящихся в постоянном движении. Путешествия, прогулки, свидания — все это входит в распорядок дня их героини, и бренд легко подстраивается под каждый неожиданный поворот ее дня. Главное, что должна чувствовать девушка в одежде Achers — непоколебимую уверенность, что она прекрасно выглядит.
Но женская аудитория — неединственные покупатели Achers. Марка выпускает и детские коллекции, и family-look. А для самых искушенных дизайнеры готовы сшить понравившийся наряд по индивидуальным меркам.
Клиентами Achers уже стали звезды российского шоубизнеса. Среди них Полина Гагарина, Вера Брежнева и Анна Седакова.
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Текст:Татьяня Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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