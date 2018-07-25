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Битва стилистов: супер-шоу для всех, кто любит моду
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Битва стилистов: супер-шоу для всех, кто любит моду 

BurdaStyle.ru 2 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Если вы влюблены в моду, интересуетесь новинками и всегда в поиске свежих стильных решений, вы наверняка оцените, если опытный стилист составит для вас модный образ.
26 июля в магазине LO в Москве стилисты Ольга Ефимова @olya_efimova, Ирина Евсеенко @relabirina и Григорий Бондарев @grigorii.bo подберут для всех желающих модные образы, корректирующие недостатки и подчеркивающие достоинства! Великолепное жюри во главе с главным дизайнером Яной Недзвецкой @Jana_Nedzvetskaya выскажут свое личное мнение.
Ждем вас в 18:00 на Проспекте Мира 131, стр.1, будет интересно!
О стилистах:
1. Ольга Ефимова. Fashion-стилист, стилист телевизионных программ, художник по костюмам в рекламе и кино, персональный консультант по стилю. За годы работы Ольга создала более 1000 луков для фэшн съемок, TV и селебрити и знает все про создание эффектного образа.
2. Ирина Евсеенко. Имидж-тренер, руководитель Школы Практикующих Стилистов, ТВ-стилист. Больше 5 лет обучает профессиональных стилистов, одевает ведущих и стилизует рекламные проекты. Работы можно увидеть на ТНТ, ТВ-3, Москва-24, Автороадио, Radio Energy, Дискотека 80-х в Олимпийском. Сотрудничает с ведущими российскими дизайнерами, шоу-румами, блоггерами и celebrity. Клиенты Ирины — динамичные яркие люди, для которых гардероб — это способ достижения амбициозных целей.
3. Григорий Бондарев. Ведущий специалист, персональный шопер, стилист, сотрудничает с ведущими российскими дизайнерами, шоу-румами, блоггерами и celebrity.
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