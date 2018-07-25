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В тренде: вещи с воланами, оборками и рюшами
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В тренде: вещи с воланами, оборками и рюшами 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Максимализм
Забудьте все, чему вас учили в школе. Нет, серьезно, забудьте! В 2018 году берем от жизни все и от моды тоже. Если объемное пальто, то такое, чтобы вся семья поместилась. Если украшения, то несколько слоев и из разного металла. Если рюши, то много! Как, например, у Christopher Kane: платье полностью состоит из оборок, которые украшают еще и ботильоны.
Юбка
Юбку-карандаш или просто модель выше колена дизайнеры в этом году украсили воланами. Они стали выглядеть еще более стильно и необычно. Такие юбки носим с однотонными топами, футболками с рисунком, рубашками в клетку или полоску, а также жакетами и курткой-косухой.
Купальник
Главный пункт в списке покупок к предстоящему отдыху у моря обязательно должен принадлежать новому купальнику: неважно, предпочитаете ли вы слитный или бикини, важно, чтобы они были украшены аккуратными оборками. Крутые модели можно найти на Asos — этот цветной купальник уже занял почетное место в нашем чемодане и ждет своего звездного часа.
В стиле бохо
Немного богемного стиля этим летом никому не повредит: не обязательно отправляться в подобных вещах на музыкальный фестиваль — работа или другие развлечения послужат не худшим подиумом. Выбирайте укороченный топ с воланами или рюшами и носите его с цветным брюками клеш. И обязательно не забудьте про каблуки, чтобы ноги казались еще длиннее.
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