Показ новой коллекции Tezenis: яркость, динамика, сексуальность и Пэрис Хилтон в роли диджея

24 июля на подиуме в Вероне было жарко: итальянский бренд Tezenis представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Сексуальные наряды, будоражащие мужское воображение, сменялись под динамичный DJ-сет светской львицы Пэрис Хилтон

Легкое кружево, хлопок, бархат, мультяшные принты и флористичные мотивы — Tezenis рассказал о том, что девушка может быть разной: сексуальной в обтягивающем боди и игривой в разноцветном белье. Действительно, стилистическое и цветовое разнообразие коллекции поражает. В этом и выражается принципиальная позиция бренда-космополита — для всех и каждого.

Несмотря на современные формы и линии, дизайнеры коллекции черпали вдохновение в далеком прошлом. Возврат к древней культуре и традициям — новый тренд сезона, поэтому на подиуме удивительно переплетаются фольклорные мотивы и футуристичный металлик. Минимализм и чувственность, откровенность и беззаботность — все это легким шлейфом проносилось по залу в Вероне.

Женя Катава, Жизель Оливейра и еще 18 моделей с мировым именем примерили на себя комплекты белья разных текстур и расцветок. Даже Пэрис Хилтон, отвечающая за музыкальное сопровождение шоу, была в очень откровенном наряде — винтажном черном боди из новой коллекции, которое обещает стать хитом будущего сезона.

Звезды российского шоу-бизнеса тоже не остались в стороне. Амбассадор бренда Рита Дакота появилась в откровенном лифе и спортивном костюме, Юлианна Караулова надела спортивный топ с сетчатой блузой, а известный блогер Дарья Костромитина предпочла женственный образ: кружевное белье в тандеме с пиджаком оверсайз и элегантными лодочками.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб