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Показ новой коллекции Tezenis: яркость, динамика, сексуальность и Пэрис Хилтон в роли диджея
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Показ новой коллекции Tezenis: яркость, динамика, сексуальность и Пэрис Хилтон в роли диджея 

WMJ.ru 17 минут назад
Фото: WMJ.ru
24 июля на подиуме в Вероне было жарко: итальянский бренд Tezenis представил новую осенне-зимнюю коллекцию. Сексуальные наряды, будоражащие мужское воображение, сменялись под динамичный DJ-сет светской львицы Пэрис Хилтон.
Легкое кружево, хлопок, бархат, мультяшные принты и флористичные мотивы — Tezenis рассказал о том, что девушка может быть разной: сексуальной в обтягивающем боди и игривой в разноцветном белье. Действительно, стилистическое и цветовое разнообразие коллекции поражает. В этом и выражается принципиальная позиция бренда-космополита — для всех и каждого.
Несмотря на современные формы и линии, дизайнеры коллекции черпали вдохновение в далеком прошлом. Возврат к древней культуре и традициям — новый тренд сезона, поэтому на подиуме удивительно переплетаются фольклорные мотивы и футуристичный металлик. Минимализм и чувственность, откровенность и беззаботность — все это легким шлейфом проносилось по залу в Вероне.
Женя Катава, Жизель Оливейра и еще 18 моделей с мировым именем примерили на себя комплекты белья разных текстур и расцветок. Даже Пэрис Хилтон, отвечающая за музыкальное сопровождение шоу, была в очень откровенном наряде — винтажном черном боди из новой коллекции, которое обещает стать хитом будущего сезона.
Звезды российского шоу-бизнеса тоже не остались в стороне. Амбассадор бренда Рита Дакота появилась в откровенном лифе и спортивном костюме, Юлианна Караулова надела спортивный топ с сетчатой блузой, а известный блогер Дарья Костромитина предпочла женственный образ: кружевное белье в тандеме с пиджаком оверсайз и элегантными лодочками.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:архивы пресс-служб
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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