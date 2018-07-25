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Герцогиня Кэтрин и Ким Кардашьян обожают этот аксессуар!
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Герцогиня Кэтрин и Ким Кардашьян обожают этот аксессуар! 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
Герцогиня Кэтрин — член королевской семьи, чтит многовековые традиции и придерживается сдержанного и элегантного стиля. Ким Кардашьян — звезда реалити-шоу, королева эпатажа и любительница «голых» селфи. Они такие разные, но у них есть кое-что общее. Спойлер: мы не о том, что обе — многодетные мамы.
Недавно Кейт побывала на финале Уимблдона. На зрительной трибуне она появилась в белом платье в горох Jenny Packham. Образ Кейт дополнила сумкой Dolce&Gabbana Sicily цвета слоновой кости.
На следующий день после выхода Кейт внимание модных журналистов было приковано к Ким Кардашьян. Знаменитость появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе, для которого выбрала характерный для себя наряд — откровенный комбинезон черного цвета. Ким дополнила его уменьшенной версией сумки как у Кейт.
Легендарная Sicily bag никогда не выйдет из моды. Ким и Кейт предпочитают ее классические версии — монохромная и без и излишеств. Впрочем, у Dolce&Gabbana есть и более современные модели — с толстым ремнем на плечо и ярким принтом.
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