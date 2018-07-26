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Ким Кардашьян вышла в свет с той же сумкой, что и Кейт Миддлтон
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Ким Кардашьян вышла в свет с той же сумкой, что и Кейт Миддлтон 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
Ведущие фешн-блогеры сравнили фотографии Кейт Миддлтон с одним из снимков Ким Кардашьян и пришли к выводу — американская звезда реалити-шоу следит за стилем герцогини. К примеру, на турнире чемпиона Уимблдон супруга принца Уильяма появилась с кремовой сумкой «Сицилия» от Dolce & Gabbana. Стоимость этого элегантного аксессуара — 925 фунтов стерлингов (76 760 рублей).
Фото Ким Кардашьян с сумкой аналогичного дизайна было сделано на следующий день, когда знаменитость презентовала новый аромат своей парфюмерной линии. И если Кейт Миддлтон предпочитает сумки классического стиля и размера, которые можно сочетать с разными образами, то Кардашьян выбрала ультра-маленькую сумочку черного цвета от Dolce & Gabbana.
Кейт Миддлтон. Ким Кардашьян
Ким — поклонница черного цвета. Поэтому сумочка была оттенка ночи. Напомним, в день презентации аромата звезда семейного реалити-шоу была в образе с умопомрачительным вырезом, не оставляющим простора для воображения.
Мы не удивлены тем, что Ким следит за образами Кейт Миддлтон. Ведь герцогиня — икона стиля. Справедливости ради отметим, что у Кардашьян другие вкусы в одежде, но модные тенденции, определяемые супругой принца Уильяма, она не против подхватить.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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