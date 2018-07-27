Не надо жертв! 3 модные привычки, которые могут стоить вам здоровья

Расхожая фраза о красоте, которая требует жертв, как ни странно, может оказаться правдой: некоторые распространенные бьюти и фэшн-практики действительно могут сильно повредить нашему здоровью. Причем, что особенно обидно, по-настоящему дорого могут нам обойтись повседневные и вполне безопасные (на первый взгляд!) привычки. Высокий каблук

О вреде высоких каблуков который год твердят все врачи, но продажи этой обуви в мире начали падать только сейчас. Между тем привычка к ежедневному ношению обуви на высоком каблуке, это едва ли не худшее, что вы можете сделать для своего позвоночника: давление на межпозвоночные диски у любительниц «шпилек» невероятное и со временем неизбежно деформирует позвоночник. В результате — судороги, боли в ногах, спине, деформирование стопы. Большие сумки

Чем больше сумка, тем больше вещей захочется в нее положить и тем больше станет тяжесть, которую придется нести на одном плече. Неравномерное распределение веса вызывает дисбаланс мышц, боли в шее, плече, позвоночнике и даже деформирование позвоночника — если носить тяжелую сумку регулярно и на протяжении длительного времени. Обтягивающая одежда

Особенно в холодное время года. Особенно в течение всего дня. Стягивающая одежда пережимает кровоток и может привести к серьезным нарушениям работы внутренних органов. А если носить тесные джинсы в холодное время года, можно получить переохлаждение, так как организм не сможет увеличить скорость кровотока и согреться.