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Логомания, нейлон и еще 3 тренда будущей весны от Trussardi
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Логомания, нейлон и еще 3 тренда будущей весны от Trussardi 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Миланский бренд не забывает сразу о двух трендах, которые вернулись к нам из прошлых десятилетий. Логомания в коллекции присутствует в разных вариантах, от трехцветной вышивки (например, на сумке-шопере) до графичного принта на футболках. Второй тренд — джинсовый тотал-лук. Конечно, в 2019 году он значительно отличается от легендарного наряда Бритни и Джастина. Дизайнеры Trussardi использовали три вида тканей разной плотности для более разнообразных сочетаний. Модели из легкого денима носите с шортами, а плотные футболки сочетайте с рубашками в тон — получится нисколько не скучный монохром.
Простой и удобный крой легких платьев, тренчей и брюк разбавляйте яркими оттенками розового и голубого, а также необычными принтами. У Trussardi тропические рисунки и синий камуфляж вдохновлены Миланом, его переплетением трамвайных путей, бликами от воды после летнего дождя и тропическим оазисом на площади Дуомо. То же касается и аксессуаров: разнообразить сдержанный офисный образ поможет маленькая серебристая сумка или мини-шопер сочного оранжевого цвета.
Спорт вернулся в наши гардеробы еще с модой на кроссовки — спустя несколько лет тренд на спортивную экипировку перестал быть таким прямолинейным, и теперь дизайнеры экспериментируют с материалами и деталями. Обратите внимание на практичный нейлон. Рюкзаки и сумки через плечо из него сделают любой образ менее официальным без ущерба стилю.
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