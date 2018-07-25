5 сумок, которые должны быть у каждой девушки

Женщины делятся на два типа: те, кто влюбляется в одну сумку и потом носит ее со всем подряд, не думая о том, насколько она подходит к конкретному луку. А есть те, чья коллекция аксессуаров растет не по дням, а по часам. Предлагаем найти компромисс и собрать 5 необходимых моделей сумок, которые создадут идеальную капсулу и подойдут для любого аутфита.

Черная сумка

Мы почти уверены, что однотонная черная сумка у вас есть, но на всякий случай хотим повторить: если вы не знаете, какой подобрать аксессуар — черная сумка никогда не подведет. Желательно, чтобы это была сумка среднего размера, куда поместится чуть больше, чем телефон и визитница.

Кросс-боди

Совершенно никто не запрещает вам возыметь такую же гардеробную комнату только для сумок, как у Кайли Дженнер. Но даже у нее, мы уверены, есть все необходимые модели (просто не в единственном экземпляре). И вот сумка кросс-боди — ваш лучший друг. Все мы знаем, что чем больше будет сумка, тем больше вы туда наложите ненужных вещей: а как же я без влажных салфеток, зонта, батончика мюсли, книги, свитера и половины квартиры?! Сумка кросс-боди среднего размера вместит все необходимое и не будет мешаться в руке. Дизайнеры в новых коллекциях создали очень необычные модели, поэтому выбор у вас большой: граффити, как у Michael Kors, питон у Longchamp и сумки ярких цветов из новой линейки AnnA Wolf.

Сумка-тоут

Идеальный вариант для работающих и учащихся модниц. Сумку-тоут совсем не обязательно полностью забивать чем попало, только потому что она большая, но при необходимости в нее поместится ноутбук, тетрадь, учебник и много чего еще. А еще с ней удобно ходить за покупками и на прогулки с детьми. А если у них еще и такой крутой дизайн, как у Philipp Plein и Calvin Klein, то, спрашивается, что нас вообще может остановить?

Fancy One Если вы отправляетесь на официальное мероприятие, ужин или свидание, то повседневная сумка точно не подойдет. Для такого случая должна быть особенная вещь: и, может, раньше это были только маленькие клатчи, то сейчас уже такому правилу совершенно не обязательно следовать (но можно, если хотите). Найдите миниатюрную сумку с интересным дизайном и принтом — она точно сможет дополнить ваш вечерний лук.

Большие кожаные сумки тяжело вписать в летний гардероб. Поэтому важно летом менять привычную черную на плетеную или тканевую модель. Это может быть большая сумка, которая подойдет и для пляжа, а может быть актуальная в этом весенне-летнем сезоне кросс-боди.