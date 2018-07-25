Ещё
5 сумок, которые должны быть у каждой девушки
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 сумок, которые должны быть у каждой девушки 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Женщины делятся на два типа: те, кто влюбляется в одну сумку и потом носит ее со всем подряд, не думая о том, насколько она подходит к конкретному луку. А есть те, чья коллекция аксессуаров растет не по дням, а по часам. Предлагаем найти компромисс и собрать 5 необходимых моделей сумок, которые создадут идеальную капсулу и подойдут для любого аутфита.
Черная сумка
Мы почти уверены, что однотонная черная сумка у вас есть, но на всякий случай хотим повторить: если вы не знаете, какой подобрать аксессуар — черная сумка никогда не подведет. Желательно, чтобы это была сумка среднего размера, куда поместится чуть больше, чем телефон и визитница.
Кросс-боди
Совершенно никто не запрещает вам возыметь такую же гардеробную комнату только для сумок, как у Кайли Дженнер. Но даже у нее, мы уверены, есть все необходимые модели (просто не в единственном экземпляре). И вот сумка кросс-боди — ваш лучший друг. Все мы знаем, что чем больше будет сумка, тем больше вы туда наложите ненужных вещей: а как же я без влажных салфеток, зонта, батончика мюсли, книги, свитера и половины квартиры?! Сумка кросс-боди среднего размера вместит все необходимое и не будет мешаться в руке. Дизайнеры в новых коллекциях создали очень необычные модели, поэтому выбор у вас большой: граффити, как у Michael Kors, питон у Longchamp и сумки ярких цветов из новой линейки AnnA Wolf.
Сумка-тоут
Идеальный вариант для работающих и учащихся модниц. Сумку-тоут совсем не обязательно полностью забивать чем попало, только потому что она большая, но при необходимости в нее поместится ноутбук, тетрадь, учебник и много чего еще. А еще с ней удобно ходить за покупками и на прогулки с детьми. А если у них еще и такой крутой дизайн, как у Philipp Plein и Calvin Klein, то, спрашивается, что нас вообще может остановить?
Fancy One  Если вы отправляетесь на официальное мероприятие, ужин или свидание, то повседневная сумка точно не подойдет. Для такого случая должна быть особенная вещь: и, может, раньше это были только маленькие клатчи, то сейчас уже такому правилу совершенно не обязательно следовать (но можно, если хотите). Найдите миниатюрную сумку с интересным дизайном и принтом — она точно сможет дополнить ваш вечерний лук.
Большие кожаные сумки тяжело вписать в летний гардероб. Поэтому важно летом менять привычную черную на плетеную или тканевую модель. Это может быть большая сумка, которая подойдет и для пляжа, а может быть актуальная в этом весенне-летнем сезоне кросс-боди.
SNCmedia.ru: последние новости
Как не сорваться и не потратить все деньги на распродажах В тренде: вещи с воланами, оборками и рюшами Ботфорты: какие выбрать и с чем носить этой осенью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске1
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу155
Что стало с самой красивой девочкой в мире14
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
«Чудо в перьях»17
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:18
Лучшие упражнения для поднятия вашей груди
Красота
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение