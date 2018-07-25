Канадцы предложили знаковую бейсболку

Итальянский ретейлер товаров класса люкс LuisaViaRoma и бренд Dsquared2, основанный канадскими дизайнерами Дином и Дэном Кейтенами, совместно выпустили эксклюзивный аксессуар. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 июля.

Новинка — черная бейсболка-унисекс с крупной объемной надписью Icon, выполненной золотой нитью. На тыльной стороне вышито название бренда. Бейсболка будет продаваться исключительно на сайте LuisaViaRoma по цене 10 331 рубль.

Джастин Тимберлейк, Рики Мартин и Бренд Dsquared2 основан в 1994 году в Милане братьями-дизайнерами из Канады Дином и Дэном Кейтенами. Марка выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. В разное время с ним сотрудничали такие музыканты, как Ленни Кравиц Робби Уильямс . Кроме того, дизайнеры создали более 150 нарядов Мадонны и ее танцоров для мирового турне Don’t Tell Me в 2002 году.