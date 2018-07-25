Торжество моды и изобретательности: смотрим новый показ лимитированной коллекции Massimo Dutti 

Бренд Massimo Dutti представил новую лимитированную коллекцию сезона осень-зима — 2018-2019 на показе в Шанхае.
Показ коллекции прошел недалеко от набережной Вайтань. Для реализации представления «Искусство отражений» было выбрано здание бывшего склада с высокими потолками. Игра теней, едва различаемые силуэты моделей на легких полотнах ткани, отблески солнечных лучей на воде призваны показать гармонию между модой и архитектурой.
Каждая лимитированная коллекция — торжество моды и изобретательности. Новая коллекция наполнена актуальными образами для осенне-зимнего сезона. Модели, где заметен индивидуальный стиль бренда, легко вписываются в повседневную жизнь.
В этот раз гостями показа Massimo Dutti стали представители модных глянцевых изданий международные иконы стиля Дакота Фаннинг и Люк Эванс. Также на показе присутствовали влиятельные лица моды Элеонора Каризи, Паола Стелла, Мэтью Зорпас, Годфри Гао, Нин Чанг и другие.
Полностью весь показ смотри в видео ниже!
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Текст:Ксения Семенова
Фото:архивы пресс-служб