Торжество моды и изобретательности: смотрим новый показ лимитированной коллекции Massimo Dutti

Бренд Massimo Dutti представил новую лимитированную коллекцию сезона осень-зима — 2018-2019 на показе в Шанхае.

Показ коллекции прошел недалеко от набережной Вайтань. Для реализации представления «Искусство отражений» было выбрано здание бывшего склада с высокими потолками. Игра теней, едва различаемые силуэты моделей на легких полотнах ткани, отблески солнечных лучей на воде призваны показать гармонию между модой и архитектурой.

Каждая лимитированная коллекция — торжество моды и изобретательности. Новая коллекция наполнена актуальными образами для осенне-зимнего сезона. Модели, где заметен индивидуальный стиль бренда, легко вписываются в повседневную жизнь.

В этот раз гостями показа Massimo Dutti стали представители модных глянцевых изданий международные иконы стиля Дакота Фаннинг Люк Эванс . Также на показе присутствовали влиятельные лица моды Элеонора Каризи, Паола Стелла, Мэтью Зорпас, Годфри Гао, Нин Чанг и другие.

Полностью весь показ смотри в видео ниже!

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Текст:Ксения Семенова

Фото:архивы пресс-служб