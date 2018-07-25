34 вещи с фруктовым принтом, которые можно добавить в свой гардероб прямо сейчас

Фрукты и ягоды стали, пожалуй, таким же неотъемлемым трендом каждого летнего сезона, как и цветочные принты. Дизайнеры стараются включить этим мотивы в свои коллекции каждый год, ведь эти сочные, позитивные наряды сделают лето еще ярче и скрасят пасмурный день, если солнце закроют дождевые облака. Близится сезон сбора урожая — так почему бы не витаминизировать свой гардероб перед осенью? SPLETNILK.RU изучил ассортимент магазинов и собрал вещи и аксессуары с фруктовыми принтами от бюджетных моделей до люкса, которые можно добавить в свой гардероб прямо сейчас. Многим вещи с изображением всего изобилия овоще-фруктового отдела на рынке кажутся слишком несерьезными и ребяческими — такое под стать только детям. Тем не менее и вполне солидные бренды не стесняются добавлять задорные принты на одежду и аксессуары. Так, в летней коллекции 2016 года Dolce&Gabbana расцвел целый лимонный сад — дизайнеры предложили модницам и сарафаны, и платья, и сумки, и туфли с цитрусовыми мотивами, напоминающими о жаркой Сицилии. На прошедшей Неделе моды в Берлине фруктов тоже хватало. Австрийский дизайнер Лены Хошек предложила модницам и легкие вязаные кофты с бананами, и сочетания насыщенных фруктовых принтов с морской полоской и романтическими воланами.

Самыми популярными из года в год остаются лимоны, арбузы, ананасы, клубника, вишня и бананы. Так что, освежая гардероб, можно еще ориентироваться на свои гастрономические пристрастия. С желтыми оттенками можно создать броский актуальный образ, бананы подойдут любителям смелых молодежных луков, ну а крупные ананасовые принты лучше не смешивать с остальным фруктовым салатом. Конечно, как и с любыми яркими элементами, с фруктовыми принтами в одежде стоит всегда соблюдать меру. Нарядиться с ног до головы в дары природы, пожалуй, стоит только если едете помогать бабушке на огороде и надо как-то поднять себе настроение. В остальном в пару лучше выбирать однотонные вещи чуть приглушенных или пастельных оттенков, хотя и классические синие джинсы будут отлично смотреться, например, с белой футболкой с лимонным принтом.

Тем, кто предпочитает более минималистичный стиль в одежде, но все-таки не против маленьких экспериментов и ищет более оригинальные акценты для образа, чем просто контрастные аксессуары, тоже не стоит пренебрегать фруктовой тематикой. Тем более выбор аксессуаров поистине велик — от украшений до обуви. Миниатюрные вишенки отлично смотрятся как серьги или застежки, а кусок арбуза имеет просто идеальную для клатча или поясной сумки форму. Натюрморт украсит и обувь — это могут быть как туфли на шпильке, так и удобные мюли или мокасины. Добавить фруктового настроения можно и с помощью аппликаций на головных уборах или яркого шелкового платка, ну а самые скромные могут начать с покупки визитницы или кошелька с каким-нибудь сочным фруктом.

А как вы относитесь к фруктовым принтам?