Шоу Tezenis в Вероне: кружевные боди, прозрачные топы и мужские пижамы с «Симпсонами»

В Вероне состоялось шоу бренда нижнего белья Tezenis — с диджей-сетом от Пэрис Хилтон , звездной проходкой от Жени Катавы и новой underwear-коллекцией с отсылками к «Симпсонам», граж-эпохе и диско-культуре.

Стилисты марки замешали кружевные комплекты, треугольные бандо, бралетты с патчами и трусы с завышенной талией с повседневными вещами: например, «сердечными» теплыми свитерами, обтягивающими кожаными брюками, бархатными ботфортами и лакированными фуражками. Так Tezenis показал, что нижнее белье не стоит прятать под одеждой, судорожно одергивая низ платья или декольте рубашки. Его нужно демонстрировать окружающим — тем более, если оно такое красивое!