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Шоу Tezenis в Вероне: кружевные боди, прозрачные топы и мужские пижамы с «Симпсонами»
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Шоу Tezenis в Вероне: кружевные боди, прозрачные топы и мужские пижамы с «Симпсонами» 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
В Вероне состоялось шоу бренда нижнего белья Tezenis — с диджей-сетом от Пэрис Хилтон, звездной проходкой от Жени Катавы и новой underwear-коллекцией с отсылками к «Симпсонам», граж-эпохе и диско-культуре.
Стилисты марки замешали кружевные комплекты, треугольные бандо, бралетты с патчами и трусы с завышенной талией с повседневными вещами: например, «сердечными» теплыми свитерами, обтягивающими кожаными брюками, бархатными ботфортами и лакированными фуражками. Так Tezenis показал, что нижнее белье не стоит прятать под одеждой, судорожно одергивая низ платья или декольте рубашки. Его нужно демонстрировать окружающим — тем более, если оно такое красивое!
Знаковые модели из новой коллекции уже примерили амбассадор Tezenis Рита Дакота, певица Юлианна Караулова и блогер Даша Костромина. Российская делегация заняла место на фронт-роу показа вместе с инфлюэнсерами из Испании, Германии и Польши. Фото: архив пресс-службы
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