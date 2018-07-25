Что о вас говорят любимые украшения?

Крупные серьги

Поклонницы массивных серег — уверенные в себе женщины, любящие быть в центре внимания. Это личности, полные решимости и творческих планов. Они не боятся трудностей в жизни, любят добиваться поставленных целей и всегда находят выход из сложных ситуаций. С чем сочетать: с такими серьгами не надевают колье и браслеты, так как получится перебор, серьги сами по себе выразительны и оригинальны, поэтому можно оставить их солировать в образе (собранные волосы подчеркнут красоту украшений). Если же вам необходим еще один акцент, то остановите выбор на кольце.

Крупные серьги «Боярыня», TULUPOV,

золото, празеолиты, бриллианты,

заказать: +7 (343) 215-68-80 Крупные серьги New Style, TULUPOV,

золото, аметисты, бриллианты, розовый кварц,

заказать: +7 (343) 215-68-80 Браслеты

Браслеты — выбор энергичных и позитивных людей, любящих держать все под контролем. Украшение говорит о том, что такая женщина умеет защитить себя и способна объединить единомышленников. Много браслетов на запястье выражают потребность во внимании, любви к приключениям и новым знаниям. С чем сочетать: стильное решение — браслет и маникюр в одной цветовой гамме. Или слейв-браслет (браслет и кольцо, соединенные вместе). Актуальный тренд — сочетание часов и браслета в одном стиле. В последнем случае при подборке украшения стоит ориентироваться на материал часов и их ремешка. Золотые украшения

Люди, выбирающие украшения из золота, консервативны, уравновешенны и строги. Они знают себе цену и хотят продемонстрировать всем свой высокий статус. С чем сочетать: сегодня носить золотые украшения в сочетании с другими материалами модно. Но придерживайтесь одного направления: модный кулон из серебра и современное золотое кольцо. Не стремитесь надеть все золотые украшения из шкатулки сразу: выбирайте не более трех аксессуаров (серьги, кольцо и ожерелье или браслет, серьги и кольцо).

Пусеты «АДАМАС», красное золото,

7 710 руб. со скидкой 60%,

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Кольцо «АДАМАС», желтое золото,

12 734 руб. со скидкой 68%,

заказать: +7 (800) 250-33-44 Броши

Обладательницы брошей — модницы, которые не боятся экспериментировать. Они общительны и романтичны, их привлекает стиль ретро и классическая элегантность. С чем сочетать: брошь подбирается по принципу контраста (темная или яркая — к светлому образу, на темной одежде — светлая или блестящая). Брошь может быть такого же цвета, что и ткань. Но она должна выделяться размером или материалом исполнения. Чувство стиля подчеркнет сочетание трех предметов — броши, туфель и сумочки по принципу схожей геометрии: заостренный нос туфель, прямоугольная сумка, брошь с острыми краями или округлый нос туфель, мягкая форма сумки, круглая или овальная брошь. Украшения из жемчуга

Любительницы жемчуга скромны и обаятельны, изысканны, их приоритет — традиционные ценности: любовь, доброта, уважение к людям, семья. Им нравится театр, выставки и книги. В мужчинах такие женщины ценят честность и верность. С чем сочетать: при выборе жемчужных украшений одежда должна быть простой и сдержанной. Стильно смотрится жемчуг с металлическими или другими дополнительными элементами: дополните длинную нитку цепочками, лентами или фигурками, используйте одновременно пять-семь нитей жемчуга с бусинами разного размера или цвета.

Серьги TULUPOV, золото,

жемчуг, сапфиры, изумруды,

заказать: +7 (343) 215-68-80 Серьги TULUPOV, золото,

жемчуг, опалы, бриллианты,

заказать: +7 (343) 215-68-80 Кулоны, подвески и колье

Золотые подвески выбирают целеустремленные и уверенные в себе люди, а серебряные кулоны — те, кто скромен, но наделен богатым внутренним миром. Прозрачные камни в подвесках говорят о чувствительности и сентиментальности их обладательницы. Кулоны с изображением знаков зодиака носят те, кто склонен верить в сверхъестественные силы и судьбу. А украшения с именами предпочитают люди, которые любят выделяться из толпы и рассказывать о себе. С чем сочетать: кулоны и подвески носят и комплектом с другими аксессуарами, и отдельно. Такие украшения подходят под однотонную водолазку и под праздничную блузку. Считается хорошим вкусом, если форма колье совпадает с формой выреза одежды.

Колье DEN'O, серебро, от 4 600 руб.,

заказать: +7 (800) 100-13-73 Колье DEN'O, серебро, от 3 350 руб.,

заказать: +7 (800) 100-13-73 Бриллианты

Самостоятельные, деловые и рациональные женщины носят бриллианты. Такие личности способны стойко переносить превратности судьбы. Этот камень выражает благополучное финансовое положение его обладателя. С чем сочетать: бриллиант не подходит для ежедневной носки. Вечером надевают колье из бриллиантов в комплекте с кольцом или браслетом. Бриллианты не уживаются с дешевыми вещами, поэтому их сочетают с качественно сшитым на заказ костюмом или платьем из первоклассных материалов — шелка, кашемира, тонкого батиста или жаккарда. Лучше всего бриллианты подходят к однотонным тканям элегантных натуральных оттенков. Выбираем самые стильные аксессуары:

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