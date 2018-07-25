«Голый» смокинг: 5 обычных девушек повторили культовые образы Ким Кардашьян

А пока Ким обдумывает новые эпатажные наряды, пять обычных девушек решили повторить самые обсуждаемые из предыдущих «луков» звезды!

"Голый" смокинг

Не «голыми» платьями едиными: появление Ким в смокинге на голое тело наделало немало шума. Однако с фактами не поспоришь, выглядела Кардашьян действительно очень эффектно. Ты вполне можешь повторить такой аутфит (на модной вечеринке или даже свидании), однако, как показывает пример «рядовых» модниц, важно учитывать, как выглядит твоя зона декольте без «поддержки» в виде бюстгальтера. Впрочем, выход из этой ситуации очень простой: шелковый топ в бельевом стиле сделает образ менее провокационным и более «безопасным», позволив не переживать, что в какой-то момент ты «покажешь лишнее».

Латексное платье

Латекс вернулся в моду несколько сезонов назад, и, конечно же, Ким по традиции выступила «пионером» в приручении этого тренда. Звезда вышла в свет в длинном платье-бюстье черного цвета. В то время Ким также была блондинкой, поэтому образ оказался более чем впечатляющим. Если ты готова примерить вещь из латекса в обычной жизни, не забывай, насколько это капризный материал — он легко может подчеркнуть даже самые незаметные несовершенства фигуры и визуально добавить тебе лишние килограммы. Оптимальным выбором для casual-образа станут юбка из латекса, брюки скинни или верхняя одежда (косуха либо плащ) — дополняй их более «простыми» и спокойными предметами гардероба, например, свитером-водолазкой, базовой белой футболкой или оверсайз-толстовкой.

Каблуки и спортивные шорты

Ким довольно часто комбинирует спортивные вещи с каблуками, смело выгуливая их как альтернативу коктейльным платьям. Добралась звезда и до образа с шортами и майкой-алкоголичкой, которые дополнила босоножками на шпильке. Будем честны: аутфит Кардашьян выглядит откровенно странным, повторять его мы бы не советовали (наши слова наглядно подтверждают примеры обычных девушек на фото). Но если тебе хочется добавить спортивных элементов в образ, обрати внимание на брюки с лампасами — они действительно подружатся с каблуком (например, ботильонами) и будут смотреться уместно и стильно.

"Забытая" юбка

Один из самых странных и скандальных «луков» Ким — ее выход в кожаном блейзере, топе-бандо и… прозрачных лосинах. Пока блогеры шутили на тему «забытой юбки», Ким невозмутимо «хвасталась» аутфитом в Инстаграме. Думаем, что повторять наряд реалити-звезды ты вряд ли планируешь (разве что на Хэллоуин), поэтому на заметку из «лука» Кардашьян стоит взять разве что кожаный блейзер, который легко найдет «общий язык» с простой футболкой и черными скинни-джинсами.