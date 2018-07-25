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Палеоботаническая коллекция Дарвиновского музея пополнилась голотипами древних растений
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Палеоботаническая коллекция Дарвиновского музея пополнилась голотипами древних растений 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В палеоботанической коллекции Дарвиновского музея появились новые голотипы древних растений, найденные в нижнепермских отложениях Приуралья.
Профессор РАН и доктор геолого-минералогических наук Сергей Владимирович Наугольных передал в палеоботаническую коллекцию Дарвиновского музея уникальные образцы — голотипы древних растений грацилоптериса Gracilopteris lonchoghylloides Naugolnykh, гинкгофита Sphenobaiera kungurica Naugolnykh, вальхии Walchia bardaeana Zalessky, найденные в нижнепермских отложениях Приуралья.
Как уточняется на сайте Дарвиновского музея, голотип — это типовой экземпляр биологического вида, а в палеонтологии — эталонная находка, окаменелость, по которой описан ископаемый вид.
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