12 пар statement-носков (что это вообще значит, тоже объясним)

Позволить себе сумку Gucci за пару сотен тысяч рублей могут далеко не все. Позволить носки Gucci за 50 тысяч — тоже. Но у большинства других брендов дела обстоят все же иначе. Те, кто хочет быть клиентом любимого модного дома, но пока не может, пока довольствуется недорогими (относительно) аксессуарами с его логотипом. Например — носками. А они у модных марок действительно роскошны — таких точно не найти в масс-маркете.

Дело не столько в качестве, — здесь не угадаешь, — сколько в дизайне, который выдержан в узнаваемой стилистике каждого бренда. И по тому, какие на каком человеке носки, часто уже можно сделать выводы о его взглядах, вкусах и всем на свете. По крайней мере, точно легко определить, не хайпбист ли перед вами, если по кроссовкам почему-то не вышло.