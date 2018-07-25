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12 пар statement-носков (что это вообще значит, тоже объясним)
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12 пар statement-носков (что это вообще значит, тоже объясним) 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Позволить себе сумку Gucci за пару сотен тысяч рублей могут далеко не все. Позволить носки Gucci за 50 тысяч — тоже. Но у большинства других брендов дела обстоят все же иначе. Те, кто хочет быть клиентом любимого модного дома, но пока не может, пока довольствуется недорогими (относительно) аксессуарами с его логотипом. Например — носками. А они у модных марок действительно роскошны — таких точно не найти в масс-маркете.
Дело не столько в качестве, — здесь не угадаешь, — сколько в дизайне, который выдержан в узнаваемой стилистике каждого бренда. И по тому, какие на каком человеке носки, часто уже можно сделать выводы о его взглядах, вкусах и всем на свете. По крайней мере, точно легко определить, не хайпбист ли перед вами, если по кроссовкам почему-то не вышло.
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