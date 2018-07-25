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Спортивная роскошь: актриса Марго Робби позирует в зимних свитерах и без брюк в новой кампании Chanel
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Спортивная роскошь: актриса Марго Робби позирует в зимних свитерах и без брюк в новой кампании Chanel 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Марго Робби, звезда фильмов «Отряд самоубийц», «Волк с Уолл-стрит» и номинант на премию «Оскар», стала лицом кампании Chanel's Coco Neige.
Карл Лагерфельд выбрал новое лицо кампании Chanel’s Coco Neige, им стала Марго Робби, амбассадор бренда.
Актриса позирует на фото в классических для Chanel свитерах, но при этом стилисты сочетают их с мини-шортами и темными колготами. Не сложно заметить в коллекции и источник вдохновения дизайнера, которым явно стали зимние виды спорта. В линию вошли практичные и удобные дутые перчатки и куртки, стильные жакеты и рюкзаки, «горнолыжные» очки и головные уборы. Одежда сочетает в себе спортивное начало с элегантностью, присущей бренду. Коллекцию можно охарактеризовать словосочетанием «спортивная роскошь», которая полностью описывает и главные черты бренда, и новые изделия зимнего сезона.
Фотографом кампании Chanel’s Coco Neige выступил сам Карл Лагерфельд. После съемки Марго Робби поделилась, что это самый интересный опыт за всю ее карьеру. Актриса увидела известного модельера не только как творческую личность, но и как хорошего человека, с которым приятно работать.
Больше фото звездной красотки в одежде Chanel ищи в галерее!
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Текст: Ксения Семенова
Фото: материалы пресс-служб
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