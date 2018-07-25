Ботфорты: какие выбрать и с чем носить этой осенью

Черные

Несмотря на все безумие, которое в последнее время творится на подиуме, есть бренды, которые предпочитают классику. Например, Vanessa Seward демонстрирует повседневные наряды, в которые отлично выписываются черные кожаные ботфорты по ноге. Дизайнер предлагает носить их с платьями миди, которые закрывают верхнюю часть сапог. Получается очень стильно.

Спорт

Давайте проигнорируем тот факт, что на показе Calvin Klein весь подиум был усыпан попкорном, а лучше сосредоточимся на обуви. Белые и черный ботфорты, сделанные будто из резины, дополняли одежду в индустриальном стиле. Обувь не обтягивает ногу — в нее спокойно можно заправить даже широкие брюки. Нам такая идея нравится — в дождливый день самое то!

Вестерн

Ковбойские сапоги и стиль вестерн возвращаются в новом сезоне на всех лошадях. И привозят с собой новую версию — теперь это высокие ботфорты до бедра. Такие будут отлично смотреться с платьем-свитером свободного кроя, футболкой в стиле oversized, а также платьями мини.

Радуга

Пусть осенью и хочется каждый день проводить в депрессии, мы таки надеемся спастись от хандры яркими цветами. Начните это путешествие с покупки пары сапог цвета фуксии. Представьте, как простая футболка или худи будут смотреться в сочетании с такой обувью? Уверены, что это тянет на best dressed какой-нибудь Недели моды.

Oversized

Майки, свитшоты, пальто — к этим вещам в стиле oversized мы давно привыкли. Откройте свой разум новому тренду — ботфорты со сборкой. Главное правило — должно складываться ощущение, что вы укутали ноги в метры ткани, а не просто обули свои новые сапоги. У Y / PROJECT, например, на этот счет есть много интересных идей, которые уже успела облюбовать Рианна. Ну, вы знаете, что делать.

А вот несколько интересных моделей, которые отлично впишутся в ваш гардероб: