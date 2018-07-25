Модный провал лета: Лолиту сравнили с «мишкой на карнавале

Сама певица нисколько не жалеет о выбранном платье.

Лолиту Милявскую давно окрестили одной из самых эпатажных звезд эстрады. Она не перестает удивлять поклонников весьма странными и несочетаемыми нарядами. Возможно, в этом и есть уникальность артистки… Совсем недавно она выложила в своем Instagram снимок с мероприятия, где выступает в растянутом розовом платье-мешке, которое связано из хитовой пряжи 90-х — «травки». Свой образ Лолита дополнила черными кроссовками.

«Люблю Лолиту… но наряд… костюм мишки на карнавале…», — написала одна из подписчиц.

Однако такой образ нисколько не смутил ее фанатов.

«Вы такая, какая есть!», «Люблю твое свободное парение!», «Потрясающая Лола в потрясном платье», «Вы большая молодца! Классно выглядите и отлично похудели», «Мне она всякая нравится, ее выходки тоже по нутру!» — восторгаются в сети позитивным отношением 54-летней Милявской к жизни.

Наряд артистки смело можно назвать «приветом из 90-х». В тот период в моде были вареные джинсы, лосины сумасшедших цветов, ультракороткое мини и т. д. Это все ураганом ворвалось теперь и в наши дни. Стоит отметить спортивные костюмы, которые носили на какие угодно мероприятия. Сейчас особенно популярны элементы спортивной одежды: кроссовки, свитшоты, бомберы и т. д. И, конечно, в моду снова вошел свитер-«травка», который выглядит достаточно эффектно, однако может визуально исказить пропорции фигуры. Вещи из такого материала лучше носить с полюбившейся классикой. Так как поклонники признают, что Милявская изрядно похудела, то может, на этой волне она решила надеть такое незатейливое платье. Думала, что оно как нельзя лучше впишется к кроссовкам и дополнит спортивный стиль. Но, увы, чуда не произошло…

Мы подобрали галерею звезд, которые одеваются как в 90-е и неумело сочетают элементы прошлого.

Кайли Миноуг. Больше фото — по стрелке

Меган Трейнор

Селена Гомез

Чигдем Батур

Габриэль Аллен

Лив Хьюсон

Клара Паджет

Рома Доуни

Фиби Прайс

Хлои Симс

Катя Жужа

Эшли Грэм

Арианна Гранде

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