Модный провал лета: Лолиту сравнили с «мишкой на карнавале 

Сама певица нисколько не жалеет о выбранном платье.
Лолиту Милявскую давно окрестили одной из самых эпатажных звезд эстрады. Она не перестает удивлять поклонников весьма странными и несочетаемыми нарядами. Возможно, в этом и есть уникальность артистки… Совсем недавно она выложила в своем Instagram снимок с мероприятия, где выступает в растянутом розовом платье-мешке, которое связано из хитовой пряжи 90-х — «травки». Свой образ Лолита дополнила черными кроссовками.
«Люблю Лолиту… но наряд… костюм мишки на карнавале…», — написала одна из подписчиц.
Однако такой образ нисколько не смутил ее фанатов.
«Вы такая, какая есть!», «Люблю твое свободное парение!», «Потрясающая Лола в потрясном платье», «Вы большая молодца! Классно выглядите и отлично похудели», «Мне она всякая нравится, ее выходки тоже по нутру!» — восторгаются в сети позитивным отношением 54-летней Милявской к жизни.
Наряд артистки смело можно назвать «приветом из 90-х». В тот период в моде были вареные джинсы, лосины сумасшедших цветов, ультракороткое мини и т. д. Это все ураганом ворвалось теперь и в наши дни. Стоит отметить спортивные костюмы, которые носили на какие угодно мероприятия. Сейчас особенно популярны элементы спортивной одежды: кроссовки, свитшоты, бомберы и т. д. И, конечно, в моду снова вошел свитер-«травка», который выглядит достаточно эффектно, однако может визуально исказить пропорции фигуры. Вещи из такого материала лучше носить с полюбившейся классикой. Так как поклонники признают, что Милявская изрядно похудела, то может, на этой волне она решила надеть такое незатейливое платье. Думала, что оно как нельзя лучше впишется к кроссовкам и дополнит спортивный стиль. Но, увы, чуда не произошло…
Мы подобрали галерею звезд, которые одеваются как в 90-е и неумело сочетают элементы прошлого.
Кайли Миноуг. Больше фото — по стрелке
Меган Трейнор
Селена Гомез
Флер Ист Анфиса Чехова
Чигдем Батур
Габриэль Аллен
Лив Хьюсон
Клара Паджет
Рома Доуни
Талия Шторм
Фиби Прайс
Хлои Симс
Катя Жужа
Эшли Грэм
Арианна Гранде
Дженнифер Жу Виктория Боня
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