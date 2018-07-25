На что обращать внимание при выборе кроссовок?

Как выбрать цель?

Первое, что необходимо сделать при выборе кроссовок, — решить, для какой цели они вам нужны. Если вы хотите заниматься в них спортом — это один случай, если приобретаете их для прогулок — совсем другой.

Что делать, если нужны беговые кроссовки?

Adidas Самое главное здесь — обратить внимание на стабилизацию и амортизацию кроссовок. Амортизация позволяет заниматься бегом, не вредя суставам, а стабилизация не дает ноге заваливаться и фиксирует ее в правильном положении. О данных характеристиках модели вам всегда расскажут продавцы в магазине, так что не стесняйтесь все это у них спрашивать и как следует примерять понравившуюся пару — вам же потом ходить в кроссовках. Стоит также запомнить, что модели с подошвой с достаточно плоским рельефом предназначены для занятий спортом, а с глубоким — для ежедневной носки.

Что делать, если нужны повседневные кроссовки?

Guardiani Здесь нужно обратить внимание на наиболее актуальные модели кроссовок в нынешнем сезоне — сейчас, например, по-прежнему актуальны модели с цветными вставками, так что к ним стоит присмотреться. Кроме того, нужно определиться с материалом, из которых должны быть сделаны ваши кроссовки мечты. Кожаные модели, конечно, очень долговечны, однако они достаточно жаркие, и летом вам может быть не всегда в них комфортно. А вот кроссовки из современных синтетических материалов как раз подойдут для теплого периода — уже давно модели создаются таким образом, чтобы в них была вентиляция. Кроме того, они значительно легче своих кожаных собратьев. Общие правила и рекомендации

Осмотрите кроссовки: ровные ли строчки? Аккуратно ли нанесен клей? Обязательно найдите наклейку с указанием материала, из которого изготовлена подошва: она всегда должна присутствовать на новой модели. Проверьте качество синтетического материала: нажмите пальцем на ткань в районе носка и, досчитав до пяти, уберите его. Если после этого ткань быстро выправится, значит материал качественный. Выбирать кроссовки (как и любую другую обувь) лучше вечером, когда размер ноги слегка увеличивается. Это необходимо для того, чтобы в будущем с комфортом носить выбранную модель.

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