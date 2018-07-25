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Базовый гардероб на осень: 7 вещей, чтобы быть в тренде
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Базовый гардероб на осень: 7 вещей, чтобы быть в тренде 

Harper’s Bazaar 19 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Несмотря на то что в запасе еще один летний месяц, настоящие модницы уже освобождают место в гардеробе для вещей нового сезона — как известно, готовим пальто летом, а босоножки — зимой. К тому же в магазинах уже начали появляться осенние коллекции — и лучшие экземпляры долго ждать не будут. Мы выбрали 7 вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе модницы грядущей осени. Здесь и ковбойские сапоги, которые можно начать носить уже сейчас, и леопардовый тренч, как на показе Michael Kors, и клетчатый костюм с принтом разного размера, и обязательный аксессуар неонового оттенка, и джинсы-трубы. Окружающие поймут, что вы в тренде!
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