Базовый гардероб на осень: 7 вещей, чтобы быть в тренде

Несмотря на то что в запасе еще один летний месяц, настоящие модницы уже освобождают место в гардеробе для вещей нового сезона — как известно, готовим пальто летом, а босоножки — зимой. К тому же в магазинах уже начали появляться осенние коллекции — и лучшие экземпляры долго ждать не будут. Мы выбрали 7 вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе модницы грядущей осени. Здесь и ковбойские сапоги, которые можно начать носить уже сейчас, и леопардовый тренч, как на показе Michael Kors, и клетчатый костюм с принтом разного размера, и обязательный аксессуар неонового оттенка, и джинсы-трубы. Окружающие поймут, что вы в тренде!