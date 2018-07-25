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12 «рабочих» комбинезонов, которые мы не перестанем носить этой осенью
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12 «рабочих» комбинезонов, которые мы не перестанем носить этой осенью 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Прямой комбинезон из грубой плотной ткани, или, как его называют, boilersuit, скорее напоминает рабочую униформу автомехаников. С недавних пор этот некогда практичный предмет гардероба превратился в одну из самых модных вещей сезона. Звезды стритстайла давно взяли его в оборот, сочетая и с кедами, и с вечерними босоножками. Полюбился он в первую очередь за удобство: запрыгнул в комбинезон — и ты уже модный. Не бойтесь выглядеть в них бесформенно — ремень на талии спасет ситуацию. Мы собираемся носить их еще как минимум сезон, благо в магазинах огромный ассортимент.
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