Ещё
Пример для подражания: 10 модных идей от Клаудии Кардинале на все времена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пример для подражания: 10 модных идей от Клаудии Кардинале на все времена 

Harper’s Bazaar 3 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Муза Феллини и Висконти, актриса Клаудия Кардинале завоевала любовь зрителей благодаря фильмам «Восемь с половиной», «Леопард», «Рокко и его братья». Женской аудитории особенно полюбились простые, но неизменно женственные наряды ее героинь. А объемные локоны, графичные стрелки и крупные украшения стали узнаваемыми чертами ее стиля за пределами съемочной площадки.
Соотечественники не зря называют Кардинале «итальянским ответом Брижит Бардо», а архивные фотографии и по сей день служат модным вдохновением. Смотрим и учимся носить платья с декольте и заметные аксессуары в стиле 60-х.
Harper’s Bazaar: последние новости
У принца Джорджа новый официальный портрет, и мы от него в восторге Базовый гардероб на осень: 7 вещей, чтобы быть в тренде 10 поло на любой вкус и кошелек
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым11
«Я трепетно и подобострастно ее любил»7
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу156
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
Волочкова показала, как готовится к жаре19
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение