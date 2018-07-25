Пример для подражания: 10 модных идей от Клаудии Кардинале на все времена

Муза Феллини и Висконти, актриса Клаудия Кардинале завоевала любовь зрителей благодаря фильмам «Восемь с половиной», «Леопард», «Рокко и его братья». Женской аудитории особенно полюбились простые, но неизменно женственные наряды ее героинь. А объемные локоны, графичные стрелки и крупные украшения стали узнаваемыми чертами ее стиля за пределами съемочной площадки.

Соотечественники не зря называют Кардинале «итальянским ответом Брижит Бардо», а архивные фотографии и по сей день служат модным вдохновением. Смотрим и учимся носить платья с декольте и заметные аксессуары в стиле 60-х.