Орнелла Мути, Альфонс Муха и перуанские альпаки в новых лукбуках российских и украинских дизайнеров

Shatu

Круизная коллекция Shatu вдохновлена работами Альфонса Муха — чешского живописца, декоратора и графика. Легкая женственность и сопоставление женщины с цветком — лейтмотивы работ как художника, так и дизайнера марки — Светланы Шатуновой. Героиня съемки всегда в цветах, она легкая, изящная — этакая женщина-гармония, в которой переплетаются четыре стихии: вода, земля, воздух и огонь. Муха никогда не цитировал что-то дословно, скорее наоборот — он стирал границы, смело смешивал и перетасовывал различные культурные, национальные стилистические коды и эпохи. Когда он рисовал одежду на своих картинах, он работал как дизайнер: он использовал черты славянской, мексиканской, итальянской, португальской культур. В ход шли объемные рукава, воланы, отделка бахромой, кистями, рюшами. Светлана Шатунова, дизайнер Shatu, также использует подобные приемы: платья украшены тесьмой, воздушными рюшами, бахромой, кисточками, оборками. Все это на фоне мягкой, женственной, романтичной цветовой палитры: пастельные тона бежевый, серо-голубой, белый, припылено розовый. Дизайнер работает с легкими струящимися тканями: шелк, хлопок.

Roseville

Перенести нас в Италию 80-х годов решили дизайнеры бренда Roseville. Их новый лубку вдохновлен итальянским кинематографов тех времен. Роль юной Орнеллы Мути досталась Владиславе Евтушенко , Вице-Мисс Россия 2015 и участнице конкурса Мисс Мира. Образы с хлопковыми сарафанами, приталенными брючными костюмами, шелковыми блузами и шортами из денима выглядят весьма органично на фоне естественных декораций, которыми стали виды Тосканы, вилла 16 века в Монтекатини Терме и сады Коллоди.

Marie by Marie

Кто же еще лучше сможет передать настроение и идею коллекции, как не ее создательница? Мария Кашелева в компании блогера Даши Кос отправилась в пригород Москвы, где девушки обнимались и фотографировались с альпаками из Перу. Бренд представил в съемке шелковые платья длины миди, лимитированную серию легких льняных костюмов, свитера из базового ассортимента, которые так гармонично смотрелись с этими милыми зверушками.

The Coat by Katya Silchenko

Мини-юбки, кожаные корсеты, перья, яркие цвета и начесанные локоны — все это отображение сексуальной революции, которая происходила в разгар 90-х. «Смелые образы звезд той поры, которые так контрастировали с серой реальностью, поражали своей свободой и раскрепощенностью. Именно эту свободу мы и попытались перенести в наши образы», — делится дизайнер Катя Сильченко. Пытаясь убежать от серых и угрюмых воспоминаний, Катя отдает предпочтение ярким цветам: голубому, оранжевому, желтому и зеленому. Здесь уютные свитера с высоким горлом, пальто и длинные дубленки, а также поясные сумки, корсеты и даже варежки на веревочках.

Sabellino

Бренд Sabellino выпустил линию одежды, которая может составить полный летний гардероб современной городской девушки, будь она начальником отдела, фрилансером или молодой мамой, воспитывающей малыша. В новой линии Green line очень удобные и комфортные вещи свободного кроя, которые будут всячески поощрять вашу ежедневную активность, независимо от того, идете ли вы в офис или совершаете вечерний променад после жаркого дня. В линейке представлены рубашки, топы, укороченные брюки до середины икры, брюки-кюлоты, шорты и легкие платья. Из материалов — лен, хлопок и полиэстер высокого качества.